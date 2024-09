Avertisment pentru Gigi Becali: "A fost haos, să nu uităm ce a pățit Lennon"

Patronul campioanei a explicat că antrenorii trebuie să facă în așa fel încât să fie loc în primul 11 și pentru Florin Tănase, și pentru Darius Olaru.

"Vreau să schimb, 4-1-4-1. Vreau să fie Tănase și Olaru interi. Le-am spus să schimbe sistemul, să fie jucătorii valoroși în teren. Eu nu sunt specialist, să schimbe sistemul.

Dacă pleacă Șut, îl putem trece pe Chiricheș pe listă și poate juca la închidere. Sau mai luăm un mijlocaș central", a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

Raul Rusescu nu crede în ideea patronului de la FCSB

Fostul internațional român este de părere că schimbarea sistemului de joc în timpul sezonului nu va fi benefică echipei.

"E foarte greu, e un sistem pe care trebuie să-l antrenezi foarte mult, nu poți schimba de la o săptămână la alta din 4 fundași în 3. Din 4-2-3-1 poți schimba în 4-3-3, da, dar cu 3 stoperi lucrurile trebuie să fie schimbate total, mă refer aici la poziționare, la mișcări. Ne uităm ce a pățit Lennon la Rapid, iar el a pregătit un cantonament întreg acest sistem.

FCSB are fundași centrali pentru acest sistem, Popescu, Chiricheș, Ngezana, Dawa. Extremele? Crețu cred că poate face toată banda, Radunovic ar face față, poate și Ștefănescu ar fi o soluție pentru flancul stâng.

Eu am jucat foarte puține meciuri în 3. Și am văzut ce s-a întâmplat cu Stuttgart pe Arena Națională, am jucat cu 3 fundași centrali și a fost haos. La Unirea Urziceni jucam cu Maftei un fel de libero, dar nu jucam în 3, ci în 5, era clar 5-4-1. La FCSB nu vrei să joci în 5. Oricum, nu cred că vor juca cu 3 fundași", a spus Raul Rusescu, postrivit gsp.ro.