Cârțu s-a apărat . A spus că nu mai consumă alcool de 16 ani din motive medicale, l-a numit ironic pe Chipciu "cel mai bun jucător al nostru" din meciul de aseară și i-a amintit internaționalului că a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare după ce a condus sub influența băuturilor alcoolice. Episodul respectiv s-a petrecut în urmă cu mai bine de un deceniu, când Chipciu juca la FC Brașov.

Sorin Cârțu: "Chipciu a fost cel mai bun de la noi aseară. De ce nu zice că a primit 4 puncte moca?"



La o zi după meci, Sorin Cârțu a spus că nu mai consumă alcool de 16 ani din motive medicale, singurele excepții fiind atunci când se deplasează cu avionul. Fostul jucător și antrenor de la Craiova a ținut să le dea o replică lui Chipciu și Nistor, aducând din nou în discuție sprijinul din partea arbitrilor de care ar beneficia U Cluj.



"Singurul moment în care beau este în avion. În avion, da, pentru că mi-e frică și beau un whisky mic, un whisky de calitate, un Glenfiddich de 21, 20 sau 18, în cel mai rău caz. În rest, nu veni tu cu mine să amplifici ca să pară declarația ta mai agresivă pentru că o dai în porumb.



Am văzut declarația lui Chipciu, deși nu mă interesează să intru în polemici nici cu el, nici cu Nistor, care se făcea că nu știe despre cine e vorba. Îi spun eu: nu sunt domnul ăla, ci domnul Cârțu, care te-a adus la Universitatea Craiova. Eu am fost printre cei care te-au susținut să te luăm. Un an de zile ne-ai satisfăcut, iar gândurile noastre de a fi la Craiova au fost îndreptățite prin prestațiile avute. După, când ai început să faci găști și bisericuțe în echipă, am fost printre cei care au fost pentru a-ți da drumul.



Ei sunt niște jucători frustrați pentru rezultatul de aseară și nu știau unde să îndrepte atenția. Chipciu a fost cel mai bun de la noi de aseară, dacă e să o luăm așa.



Nu știu dacă e bine să intru în polemică, dar pe mine și Chipciu ne despart distanțe mari în fotbal. Aș vrea să-i spun asta lui Chipciu: băi, dacă ești civilizat, de ce nu ai ieșit tu, care ți-e silă de România asta... lui îi place România doar când primește 4 puncte moca. Când pierde, el și Nistor vorbesc în figuri, dau din nas de parcă le miroase ceva, de parcă ar avea jambierele pe la nas după meci și le miroase urât. Ieși, mă, dacă ești așa corect și spune că aveți 44 de puncte acum, dar în mod normal trebuia să aveți 40. Dacă aveai 40, nu mai erai pe primul loc, ci pe 5, iar noi cu 42 eram înaintea ta. Voi sunteți acolo pe VAR!", a spus Sorin Cârțu, la Fanatik.