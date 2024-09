Atmosferă de înmormântare la CFR Cluj! Cum stau lucrurile în Gruia după ratarea calificării în Conference League

Cele două formații și-au dat întâlnire duminică, 1 septembrie, de la ora 18:45, în cadrul etapei #8 a Superligii României. Partida s-a desfășurat pe stadionul "Farul" din Ovidiu, Constanța.

Tabela a fost deblocată de veteranul Ciprian Deac în minutul 27, iar la doar 9 minute de la începerea reprizei secunde, CFR-ul era deja în avantaj prin execuția lui Leo Bolgado.

Meriton Korenica a pus cireașa de pe tort în minutul 90+4, când avea să îl învingă pe Buzbuchi în ultimele momente ale partidei.

Atmosferă de înmormântare la CFR! Cum stau în Gruia după ratarea calificării în Conference League

La finalul celor 90 de minute, jucătorii și staff-ul ardelenilor au venit la flash-interviuri și au vorbit despre eliminarea din competițiile europene, cât și despre ce pericol poate reprezenta FCSB-ul în campionat.

Ajunsă în play-off-ul preliminariilor Conference League, CFR Cluj a câștigat în tur, pe stadionul ”Dr. Constantin Rădulescu”, meciul cu Pafos, scor 1-0. În retur însă, acasă la ciprioți, Pafos a făcut instrucție cu elevii lui Dan Petrescu. Ardelenii au pierdut cu 0-3.

„(n.r - despre Conference League) Vă spun sincer că ultimele 3 zile a fost, dacă pot să spun așa, o stare de înmormântare, foarte mare supărare, foarte mare dezamăgire. A fost unul dintre obiectivele noastre și l-am ratat rușinos. E bine că am avut caracter, am avut orgoliu și ne-am ridicat de jos. Acum avem campionatul și Cupa României, iar starea de supărare persistă. E bine cu această victorie. Urmează pauza echipei naționale și vom avea timp să ne gândim la ce am făcut bine și ce am făcut rău, fiindcă e bine venită această pauză. Au fost meciuri din 3 în 3 zile, s-a acumulat o stare de oboseală.

(n.r - despre FCSB) Cu toate că în acest moment în clasament nu stau foarte bine, FCSB este o echipă care, și anii trecuți, când au început rău, au revenit. Campionatul adevărat începe în play-off”, a declarat Ciprian Deac, la flash-interviuri.

„A fost un meci extrem de greu, venim după meciul din Conference League pierdut, cu câteva zile de stres și agitație în jurul nostru, fiindcă era un obiectiv important pentru noi. Nu a fost un meci ușor, dar am pus în aplicare planul pregătit, am luptat, ne-am apărat și cred că suntem echipa care a meritat victoria

Cred că este o echipă care își dorește campionatul, au un lot foarte bun și este o echipă care, cu siguranță, se va bate la titlu în acest an”, a declarat Laurențiu Rus, antrenorul secund al ardelenilor.