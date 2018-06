ASA se termina cariera lui ZIDANE Sanmartean?! Ce s-a intamplat in finalul barajului de promovare

Lucian Sanmartean are sanse mici sa mai continue la Voluntari si din sezonul viitor.

Mijlocasul de 38 de ani n-a jucat niciun minut in returul cu Chindia. In minutul 120, suparat ca n-a fost folosit, a plecat de la marginea terenului catre vestiare. Cel mai probabil, Sanmartean nu va primi o oferta de prelungire din partea lui FC Voluntari. Sunt sanse mari ca fotbalistul sa se retraga in aceasta vara.



Sanmartean semnase cu Voluntari la sfarsitul lui noiembrie 2017, dupa cateva luni in care a asteptat o propunere din strainatate. In acest sezon, fotbalistul a prins 5 meciuri la Voluntari, ultimul pe 12 mai, contra lui Sepsi.