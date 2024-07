Doar că Gigi Becali a dezvăluit recent că mutarea a picat din cauza faptului că atacantul nu s-a prezentat la vizita medicală. Garita a clarificat însă lucrurile și și-a expus punctul de vedere cu privire la declarațiile patronului campioanei.

Arnold Garita i-a dat replica lui Gigi Becali: ”Din acest motiv nu am ajuns la un acord cu FCSB”

Fotbalistul a precizat că nu a vrut să ia parte la vizita medicală din cauza faptului că nu s-ar fi simțit dorit de FCSB. Mai mult, Garita a punctat și faptul că nu ar fi avut planificată vizita medicală cu echipa campioană.

”Nu am ajuns niciodată la o înțelegere cu FCSB și nu văd de ce domnul Becali a spus că nu m-am prezentat la vizita medicală, nu aveam niciun control medical planificat cu clubul.

Eu nu am fost niciodată de acord cu cei de la FCSB pentru a face un examen medical. Nu o să intru în detalii cu tine, dar am senzația că clubul nu prea mă vrea. Suporterii mă iubesc foarte mult și eu îi iubesc, dar clubul nu mă vrea.

Nu am acceptat niciodată să merg la un control medical. Nu am fost de acord cu asta pentru că nu am simțit că sunt dorit cu adevărat de club”, a spus Arnold Garita, potrivit Fanatik.

Arnold Garita a început fotbalul la LB Chateauroux, iar în CV-ul său mai apar formații precum Bristol City, Plymouth, Charleroi, USL Dunkerque, US Boulogne, FC Villefranche, Bourg-en-Bresse, FC Argeș și Al-Faisaly.

Ce a spus Gigi Becali despre Garita

”Garita mi-a plăcut dintotdeauna. Am auzit zvonuri. Contractul e la noi. Trebuia să facă luni vizita medicală, la genunchi. Nu a venit. Dacă nu a venit nici marți, i-am sunat impresarul și i-am spus să nu mai vină deloc!

Aici nu ne jucăm, FCSB e club serios! Nu știu de ce nu a venit, nu mă interesează. Garita, la revedere”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.