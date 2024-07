Gigi Becali, patronul FCSB, a dezvăluit însă că fotbalistul nu s-a prezentat la vizita medicală și că mutarea a picat. Arnold Garita i-a dat atunci replica milionarului din Pipera, spunând că nu înțelege motivul pentru care patronul roș-albaștrilor a spus că nu s-ar fi prezentat la vizita medicală.

Arnold Garita, făcut praf după ce a fost aproape de FCSB: ”Cum să spui că Becali minte?”

Viorel Tudose, acționar la FC Argeș, club la care Garita a fost legitimat în perioada iulie 2022 - iulie 2023, a avut o reacție vehementă la adresa nigerianului și în special cu privire la declarațiile pe care le-a făcut fotbalistul despre Gigi Becali.

”Nu mă interesează ce se scrie despre Garita. Este un capitol închis pentru mine. Nu va ajunge la FCSB, din informațiile mele. De aici îi vezi cultura, caracterul... cum poți spune că Becali a mințit? Chit că a fost așa sa nu.

Cine ești tu, Garita? Un no-name pe care FC Argeș l-a adus din Franța. Ai prins un ”semi-sezon”, ai dat niște goluri, ai devenit vedetă peste noapte. Dacă era așa bun, de ce n-a făcut treabă în Arabia Saudită sau de ce n-a revenit în Franța?”, a spus Viorel Tudose, potrivit iamsport.ro.

Arnold Garita a început fotbalul la LB Chateauroux, iar în CV-ul său mai apar formații precum Bristol City, Plymouth, Charleroi, USL Dunkerque, US Boulogne, FC Villefranche, Bourg-en-Bresse, FC Argeș și Al-Faisaly.

Ce a spus Garita

”Nu am ajuns niciodată la o înțelegere cu FCSB și nu văd de ce domnul Becali a spus că nu m-am prezentat la vizita medicală, nu aveam niciun control medical planificat cu clubul.

Eu nu am fost niciodată de acord cu cei de la FCSB pentru a face un examen medical. Nu o să intru în detalii cu tine, dar am senzația că clubul nu prea mă vrea. Suporterii mă iubesc foarte mult și eu îi iubesc, dar clubul nu mă vrea.

Nu am acceptat niciodată să merg la un control medical. Nu am fost de acord cu asta pentru că nu am simțit că sunt dorit cu adevărat de club”, a spus Arnold Garita, potrivit Fanatik.