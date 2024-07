Anunț îngrijorător făcut de președintele Petrolului Ploiești: "Turcii nu au preluat clubul!"

Potrivit lui Claudiu Tudor, președintele Petrolului, turcii au plătit o parte din suma negociată pentru preluarea clubului, însă n-au virat încă toți banii.

De aici și problemele financiare de la echipă, jucătorii fiind neplătiți de două luni. Dacă vor ajunge la trei luni, aceștia vor putea să devină liberi de contract.

"De la zi la zi sunt probleme, de la cele de organizare a jocului la centrul de copii... Probleme vor fi tot timpul de rezolvat. S-a achitat către Ballkani diferenţa care trebuia, ca să dăm drumul transferurilor. Aşteptăm acum ok-ul lor, pentru că se vor face mişcările mai repede când primeşti foaia de la ei, ca să poţi legitima jucătorii noi.

În momentul în care îţi dau acea foaie e mult mai uşor către FIFA să faci diligenţele necesare. Sperăm să le avem luni dimieaţa, ca jucătorii să fie înregimentaţi şi folosi cu Buzăul.

Primăria nu vrea să ajute

Din păcate suntem corigenţi la acest domeniu. Dacă am fi avut implicare, nu am fi avut nicio problemă şi rezultatele ar fi fost, dar asta este, facem tot posibilul să ţinem această echipa în viaţă, vom vedea ce se va întâmpla. Noi aşteptăm tot timpul să vină turcii, să vină austriecii, dar noi ce facem? Noi nu facem nimic. Ne certăm pe Facebook, 'x' n-aduce. Din păcate, nu umplem stadionul, că dacă am fi umplut stadionul meci de meci, băieţii ăştia erau cu salariile la zi.

Am discutat cu dânsul (n.r. - primarul) două ore şi jumătate. Ne-a spus clar că din punct de vedere al primăriei nu ne poate ajuta cu nimic. Ne-a spus clar, nu trebuie să ascundem, pentru că primăria este într-o situaţie jalnică.

Turcii încă n-au preluat clubul Petrolul Ploiești

Clubul nu a fost preluat de către turci. Guler, prin firma Sportimex, dacă va achita valoarea contractului, va intra ca membru fondator el. Sau, în momentul în care se va face pe acţiuni, va primi o parte din acţiuni. Sportimex a achitat prima tranşă, chiar puţin peste. Cu siguranţă, luna viitoare va fi următoarea tranşă. Dacă omul de afaceri Serhan, care a fost alături de noi în cantonament, va dori să preia clubul, atunci suntem deschişi, dispuşi.

Li s-a transmis de atâtea ori, s-au purtat discuţii. El a spus că vine, deocamdată nu s-a întâmplat acest lucru. Îi aşteptăm să preia tot clubul, cât vor, atât timp cât e pe mâini bune şi sunt garanţii că se fac plăţile", a spus Claudiu Tudor în cadrul unei conferințe de presă.

Petrolul debutează în Superliga luni, de la ora 21:30, pe teren propriu, în fața Gloriei Buzău, echipă nou-promovată în prima ligă.