După victoria mare de pe terenul campioanei FCSB, scor 1-0, Tony a garantat că Poli Iași nu va avea probleme în privința retrogradării. Tehnicianul sosit în aprilie în Copou a salvat echipa la finalul stagiunii precedente, iar acum este convins că formația sa va crește.

Tony, după victoria cu FCSB: "Scrieți ce vă spun: Poli Iași va rămâne în prima ligă"

După șase etape, Poli Iași ocupă locul 8, cu 7 puncte, iar Tony se declară frustrat de anumite puncte pierdute ușor în startul acestui sezon.

"Sută la sută avem puterea de a rămâne în prima ligă. Acum, dacă am fi avut 5 puncte în plus, nu s-ar fi putut spune că am furat nimic. Noi am pierdut meciurile, nu ceilalți le-au câștigat, iar asta e frustrant.

Eu sunt foarte, foarte convins că Poli Iași o să rămână în prima ligă. Sută la sută! Altfel nu aș fi fost aici. Anul trecut, am venit la greu, mai erau 7 meciuri și toată lumea spunea că Poli Iași e retrogradată și a venit nebunul Tony cu jucătorii și am reușit să facem ceva direct, fără baraj, fără nimic.

Eu știu că avem mult de muncit, dar sunt foarte convins că o să reușim. Sunt convins sută la sută. Astăzi puteți să scrieți ce vă spun eu: o să suferim, o să câștigăm, o să pierdem niște meciuri, dar sută la sută Poli Iași rămâne în prima ligă. Vă garantez! Dacă stabilizăm clubul în prima ligă, după putem se ne gândim puțin mai sus. Noi n-avem buget mare. Avem buget mic, dar suflet mare. Orașul are nevoie de Poli Iași, iar noi de suporteri. Împreună suntem mai puternici", a spus Tony, la conferința de presă, după meciul cu FCSB.

Pentru Poli Iași urmează un nou meci contra unei echipe din București. Moldovenii vor primi vizita celor de la Rapid, vineri, de la ora 22:00.

Cum s-a mișcat Poli Iași în această vară

Antrenor - Tony da Silva (confirmat)

Veniri - Robert Miskovic (Banik Ostrava / gratis), Samuel Oum Gouet (Yverdon Sport / gratis), Guilherme Soares (Oliveirense / gratis), Valentin Gheorghe (FCU Cluj / gratis), Jesus Fernandez (Voluntari / gratis), Claudio Silva (Feirense / gratis), Goncalo Teixeira (Vilaverdense / gratis), Tailson (Santos / gratis), Florian Kamberi (Slaven Belupo / gratis), David Atanaskoski (Partizani Tirana / gratis), Jesus Fernandez (Voluntari / gratis), Matei Tănasă (FCSB / gratis), Ionuț Ailenei (SJ Vaslui / gratis), Luca Mihai (CFR Cluj / împrumutat)

Reveniri după împrumuturi - Christ Kouadio (Metaloglobus), Alex Militaru (Unirea Dej), Alexandru Core (Ceahlăul), Antonio Dumitru (CS Mediaș 2022), Denis Ciaun (Unirea Alba Iulia), Bogdan Istrătie (SSU Poli Timișoara), Dragoș Ungurenașu (Miroslava), Alexandru Azoiței (Aerostar Bacău)

Plecări - Silviu Lung jr. (CSU Craiova / gratis), Adel Bettaieb (FCU Cluj / gratis), Sergiu Buș (Corvinul / gratis), Robert Ion (Chiajna / gratis), Marius Martac (Chindia / gratis), Bogdan Istrătie (SSU Poli Timișoara / gratis), Carlos Jatoba (Araz- Nakhchivan / gratis), Kevin Kabran, Matija Katanec, Rachid Bouhenna, Hamza Saghiri, Allanzinho, Christ Kouadio, Antonio Dumitru, Alex Militaru, Denis Ciaun, Alexandru Azoiței (contracte încheiate), Diego Farcaș (Miroslava / împrumutat)