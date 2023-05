Antrenor pentru Universitatea Craiova! Mihai Rotaru anunță cine va conduce echipa în sezonul viitor

Recent, în presă au apărut informații potrivit cărora Universitatea Craiova ar vrea să se despartă de Eugen Neagoe și să apeleze din nou la Laurențiu Reghecampf, cel care se află acum în Azerbaidjan, la Neftchi Baku.

Mihai Rotaru: "Este exclus ca Eugen Neagoe să plece"

Mihai Rotaru spune că informațiile apărute sunt false și exclude o schimbare de antrenor la Universitatea Craiova. Indiferent de locul pe care îl vor ocupa oltenii la finalul acestui sezon, Eugen Neagoe va conduce echipa și în stagiunea următoare, declară omul de afaceri.

"Nu există așa ceva (n.r - ca Eugen Neagoe să fie înlocuit). Este exclus. Am avut o discuție cu domnul Neagoe după meci în care accentul s-a pus pe ceea ce înseamnă analiză a ceea ce s-a întâmplat și cum să ne îmbunătățim activitate. Vrem să îmbunătățim staff-ul, lotul de jucători.

Cu siguranță va continua Eugen Neagoe. De obicei, știți că atunci când am ceva o las în coadă de pește. Acum e exclus, indiferent de ceea ce se va întâmpla în următoarele două-trei meciuri. Am discutat cum îmbunătățim calitatea staff-ului, calitatea lotului, cum eliminim anumite nefuncționalități în cazul grupului.



Da, Eugen Neagoe rămâne și nu am luat în calcul nicio secundă (n.r - să plece). Din contră, dorim să îmbunătățim ceea ce avem. Nu am luat în calcul, nu s-a pus problema (n.r - schimbării antrenorului). Nu am vorbit cu Reghecampf de 2-3 luni. Nici cu el, nici cu prieteni, nici cu nimeni", a spus Mihai Rotaru, la Fanatik.

Eugen Neagoe (55 de ani) a sosit la Universitatea Craiova în startul acestui an. A strâns 17 meciuri până în prezent și a înregistrat 7 victorii, 5 remize și 5 înfrângeri.

Cu două runde înainte de final, Universitatea Craiova se află pe locul 4, cu 37 puncte, la două lungimi sub CFR Cluj și la două peste Rapid. În etapa următoare, oltenii vor juca pe terenul Rapidului.