În ultimele zile, cele două cluburi rivale s-au aflat în negocieri pentru ca giuleștenii să primească o peluză întreagă pentru fanii loc, adică peste 8.000 de bilete, și nu 2.800, echivalentul a 5% din capacitatea stadionului.



Doar că rapidiștii nu au fost de acord cu ”reciprocitatea” propusă de Dinamo, care a vrut același număr de bilete la următorul meci direct, cu Rapid din postura de echipă gazdă. În cazul în care acest lucru nu s-ar fi întâmplat, ”câinii” ar fi vrut să primească o despăgubire de 150.000 de euro, astfel că Dan Șucu s-a opus.



Andrei Nicolescu, administratorul special al celor de la Dinamo, a dezvăluit că ”roș-albii” au acceptat să renunțe la o clauză din protocolul propus pentru această partidă, dar rapidiștii nu au fost de acord. Astfel, cel mai probabil, Rapid va avea la dispoziție doar 2.800 de bilete la inelul 3.



Andrei Nicolescu: ”Nu e vina noastră”



„Am trimis o primă variantă de protocol care nu a fost agreată de cei de la Rapid, după care am luat legătura cu șeful galeriei de la Rapid. A spus că în varianta în care scoatem din protocol partea cu peluza din Giulești, vom semna protocolul.



Am avut discuții interne cu liderii noștri de galerie, am acceptat să schimbăm această variantă, am lăsat doar varianta de a juca reciproc și acea penalitate în cazul în care Rapidul nu va juca pe Arena Națională. Am retransmit protocolul pentru a fi semnat și pentru a face demersurile pentru a da toate bilete. Se pare că nici în această variantă nu va fi acceptată de către Rapid.



Singura variantă pe care am și propus-o la ședința de la organizare, vor primi conform regulamentului. Asta este, ne pare rău, din punctul nostru de vedere noi am trecut de două ori peste ceea ce am convenit inițial. Am înțeles, asta a fost asigurarea din partea lui Gigi Corsicanu că în momentul în care vom scoate acea prevedere cu peluza din Giulești se va semna protocolul. Am scos-o, dar nici așa nu se semnează. Nu e vina noastră.



Mai este o discuție. Eu înțeleg promisiunile, înțeleg 'gentlemen's agreement', dar noi suntem într-o situație în care deja, de două ori, fanii noștri au avut de suferit, tocmai de aceea fără un protocol scris nu mergem înainte. Asta este prima premiză de la care am plecat”, a spus Andrei Nicolescu, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.