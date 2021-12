Alo, alo! Mihai Iosif a fost întrebat dacă a dat indicații prin telefon și a răspuns prompt

Rapid a remizat, sâmbătă seară, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa FC Botoşani, într-un meci din etapa 21-a a Ligii 1. Mihai Iosif, antrenorul Rapidului, a fost surprins de camerele TV în tribune, vorbind la telefon în timpul meciului. Întrebat dacă a dat indicații spre bancă prin telefon, tehnicianul a răspuns în stilul său caracteristic.

”Sentimente amestecate, puteam să câștigăm, dar și să pierdem, cred că e un rezultat echitabil. O bucurie imensă, am terminat meciul cu 6 juniori în teren. Nu am dat indicații, mă uitam pe telefon. Am fost inspirat că l-am schimbat pe Sefer cu Marzouk, l-am trecut vârf.

FC Botoşani are o victorie şi patru egaluri în ultimele cinci etape. Rapid are o singură victorie în ultimele şase etape, trei egaluri şi două eşecuri", a declarat Mihai Iosif, potrivit digisport.ro.

Lider în clasament este CFR Cluj, cu 54 de puncte, urmată pe podium de FCSB – 46 de puncte şi de FC Voluntari – 37 de puncte. FC Botoşani ocupă poziţia a patra, cu 34 de puncte, în timp ce Rapid este pe 6, cu 32 de puncte. Între cele două adversare de sâmbătă, pe locul 5, este Universitatea Craiova, cu 32 de puncte.

În tur, Rapid a învins cu 2-0.

Rapid Bucureşti - FC Botoşani 1-1 (1-0), Arena Naţională - Bucureşti

Au marcat: Younes Bnou Marzouk (34), respectiv Andrei Tîrcoveanu (53).

Arbitru: Sebastian Colţescu (Craiova); arbitri asistenţi: Daniel Mitruţi (Craiova), Ciprian Florin Danşa (Satu Mare); arbitru de rezervă: Sorin Costreie (Buftea)

Observatori: Eduard Dumitrescu (Piteşti) - CCA, Marcel Vasile (Bucureşti) - LPF