Alibec, mai multe tatuaje decat goluri! Ce si-a scris atacantul Stelei pe gat inaintea partidei cu Viitorul. FOTO

Denis Alibec a aparut bandajat la antrenamentele de saptamana trecuta.

Cu un singur gol in acest sezon, Denis Alibec nu reuseste sa isi restarteze cariera la Steaua. Atacantul a fost in centrul mai multor controverse in acest sezon, iar acum atrage atentia cu un nou tatuaj. Alibec a aparut la antrenamentul oficial de dinaintea partidei cu Viitorul cu un bandaj la gat, iar jurnalistii prezenti l-au intrebat pe Dica ce a patit. "Si-a facut un tatuaj nou si vrea sa-l protejeze. Stati linistiti, nu ne-am batut, nu am sarit la gatul lui", a glumit Dica.

Alibec nu glumeste cand vine vorba de tatuajele sale. Are 25 deja pe corp. De aceasta data si-a scris cuvantul ineffable pe gat, care inseamna in limba romana inexplicabil.

Sursa foto: Gazeta Sporturilor.