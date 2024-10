Alex Pașcanu: ”Sunt supărat că mi-a spart ăla dintele la ultima fază!”

Alex Pașcanu s-a declarat impresionat de atmosfera din derby și a mărturisit că este mulțumit cu punctul obținut pe Arena Națională, chiar dacă a recunoscut că este supărat din cauză că s-a ales cu un dinte spart din cauza lui Siyabonga Ngezana.

Fundașul lui Rapid a recunoscut că i s-a simțit lipsa veteranului Cristi Săpunaru și a transmis că își dorește să spargă gheața în meciul cu FC Botoșani.

”A fost un derby frumos, cu o atmosferă excelentă, un meci greu, cu un adversar foarte bun. suntem fericiți că am reușit să nu primim gol, e important și putem construi de aici încolo. Nu, am mers la victorie, am avut și noi ocaziile noastre.

Ei au jucat acasă, normal că au avut inițiativa. A fost un meci deschis, am reușit să nu primim gol de la o echipă care dă gol meci de meci, și câte trei-patru. Trebuie să luăm lucrurile pozitive. Eu sunt supărat că mi-a spart ăla dintele la ultima fază, că, dacă nu, aș fi puțin mai fericit pentru un punct.

Săpunaru e un jucător care ne-a lipsit, sperăm să se facă bine cât mai repede și să îl avem din nou alături de noi. Nu e simplu deloc, am jucat patru meciuri și nu am câștigat niciun meci la Botoșani, sper să sparg gheața acum (n.r. în Cupa României) că nu mai pot. Nu contează cine dă gol, să câștigăm, că pe terenul ăla nu am câștigat niciodată”, a spus Alex Pașcanu.