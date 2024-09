Om esențial al României la Campionatul European de tineret din 2019, Alex Pașcanu și-a relansat cariera la Rapid, echipă unde a devenit titular și face cuplu în centrul defensivei cu veteranul Cristi Săpunaru (40 de ani). Pașcanu a vorbit într-o conferință de presă înaintea partidei de sâmbătă seara cu Oțelul despre colegul său din apărare, dar și despre formația antrenată de Dorinel Munteanu.

Stoperul aşteaptă o victorie pe stadionul Giuleşti.



„O victorie cu Oțelul Galați ar fi foarte importantă. Jucăm acasă și este obligatoriu să câștigăm aici pentru că nu am mai făcut-o de foarte mult timp. Eu de când am venit la Rapid, nu am câștigat niciun meci pe Giulești și sunt nerăbdător să trăiesc prima victorie aici pentru că mi-au povestit colegii cât de frumos este și abia aștept să se întâmple.



Eu mă simt bine acum. Tot timpul când vii după o victorie este o altă energie și sperăm ca în fiecare săptămână să fie la fel. Nu contează cu cine jucăm, trebuie să mergem cu gândul la victorie, mai ales când jucăm acasă. Este un lucru pozitiv pentru orice jucător să fie plăcut de antrenor. De când am venit, mă simt bine în teren, dar și în afara lui.



Este foarte important să joci lângă tine cu un fundaș central ca Săpunaru. Pot învăța foarte multe lucruri de la el. Cât am jucat în Spania, la Ponferradina, am jucat alături de niște colegi care erau de vârsta mea. Acum joc cu cineva care are mult mai multă experiență ca mine și cineva de la care pot învăța multe lucruri noi. La fiecare antrenament, la fiecare meci, încerc să mai culeg câte ceva de la el.



Oțelul este un adversar bun, trebuie să fim atenți. Au calitate bună în atac și pe contraatac. Se apară bine, de aceea este și echipa care are cele mai puține goluri primite. Trebuie să învățăm din greșelile pe care le-am făcut cu Universitatea Cluj și să încercăm să îndreptăm asta", a declarat Pașcanu, înaintea meciului cu Oțelul.