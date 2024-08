Alex Chipciu visează la națională după ce U Cluj a urcat pe primul loc: "Vârsta nu contează! Pepe și Ronaldo alergau ca nebunii"

U Cluj s-a impus la Buzău după golurile din prima repriză reușite de Dan Nistor și Mamadou Thiam. Echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău este neînvinsă după 7 etape și are 15 puncte, unul peste Universitatea Craiova.

Alex Chipciu visează la națională după ce U Cluj a urcat pe primul loc

Alexandru Chipciu, căpitan și reprofilat fundaș stânga la U Cluj, a explicat după meci perioada excelentă a echipei sale și a recunoscut că visează să revină la naționala României. Mircea Lucescu este așteptat să anunțe în aceste zile lotul pentru meciurile cu Kosovo și Lituania din Liga Națiunilor.

"Parcă și suporterii aveau teama să strige 'cine e pe primul loc', nu prea strigau cu convingere. Ne-am pregătit foarte bine, am făcut un cantonament destul de greu ca alergare. Am luat fiecare meci cu gândul de a câștiga. Acum avem Cupa României, probabil vor intra și jucătorii care au jucat mai puțin, apoi avem meci greu cu Dinamo, o echipă care joacă fotbal.

Cred că față de anii trecuți ne gândim și la ce se întâmplă după ce atacăm și nu mai suntem atât de avântați. Am avut un joc consistent. Au trecut 7 etape și am avut 5 deplasări, ceea ce mi se pare incredibil. 8-9 luni nu am pierdut în deplasare.

Am fost și anul trecut aproape de toate performanțele, iar anul ăsta sperăm să fim cât mai sus. Important e să legăm victoriile astea. Dacă rămânem sus, și creierul începe să se gândească că suntem buni și putem. Și în Germania a fost Bayer Leverkusen, anul trecut. Toată lumea zicea la început că tot Bayern va lua titlul, dar cu cât rămâi mai sus, cu atât începi să crezi mai mult și poți face lucruri mai mari. Avem o echipă competitivă, atmosfera e bună, iar cei care nu joacă sunt într-o stare bună.

Am fost urmărit de secunzii naționalei cam multă vreme. Mă și cunosc cu ei. Într-adevăr, postul de fundaș stânga a fost deficitar, inclusiv la EURO. În afară de Nicușor Bancu, care a făcut partide remarcabile, celorlați jucători le-a fost greu pentru că n-a fost poziția lor. Vom vedea ce va fi. Dacă voi fi convocat, vă dați seama ce bucurie ar fi pentru mine, cât de emoționant ar fi la vârsta asta.

La CFR Cluj, când aveam 31 de ani, oamenii îmi strigau să mă las. Dacă ne uităm la Portugalia, a jucat la EURO cu Pepe și Ronaldo și alergau ca nebunii. Depinde cum joci, clar nu contează vârsta", a spus Alexandru Chipciu.