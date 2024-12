Alex Chipciu: ”Suntem dependenți de atacanți!”

Alex Chipciu a vorbit despre victoria obținută de ”Șepcile Roșii” în fața lui Petrolul și a spus ce ar trebui să facă formația pregătită de Ioan Ovidiu Sabău pentru a se menține în vârful clasamentului din Superliga României.

Fotbalistul polivalent a felicitat întreaga echipă pentru prestația din meciul cu Petrolul și a avut cuvinte de laudă la adresa lui Sabău, pe care îl consideră cel mai bun antrenor din campionatul României.

”După primul gol ne-am descătușat și apoi ne-a trecut glonțul pe la ureche, ne-a ciupit cu ofsaid-ul la 3-2. Sper să învățăm din momentele astea. Parcă am un sentiment de dezamăgire că au fost momentele alea, dar sunt și nemulțumim mai mereu, probabil și din cauza asta, dar merită felicitări toată lumea.

Am făcut un meci bun contra unei echipe care avea cea mai bună apărare, am marcat patru goluri, avem cel mai bun atac, cea mai bună apărare, cel mai bun antrenor, chiar dacă nu a luat premiu, a luat altcineva. E bine, dar ca să rămânem acolo sus, trebuie să fim prezenți în fiecare meci. Dacă am putea învăța din experiența pe care am avut-o din meciurile pierdute, când ești pe primul loc, e mai greu și, dacă nu ești prezent meci de meci, e posibil să pierzi entuziasmul ăsta.

Sperăm să nu îl mai pierdem, dar ideea noastră este în continuare de a încerca să jucăm fotbal, să avem controlul. Rezultatul vine cumva. Și Dinamo a avut o perioadă în care nu a avut rezultate, i-am bătut aici pe un fond de joc bun al lor, dar le-a adus puncte. Dacă vom continua cu un joc bun, putem să mergem cât mai sus, cred că suntem dependenți și de atacanți. Azi au făcut un meci mare. În sistemul ăsta, suntem dependenți de atacanți, dacă ei sunt mari, suntem și noi mari”, a spus Alex Chipciu la finalul jocului.

Alex Chipciu a reacționat după ce s-a spus că Gigi Becali îi vrea pe Thiam și Blănuță

Căpitanul lui U Cluj a vorbit și despre cei doi atacanți despre care s-a vehiculat că vor ajunge la FCSB, Vladislav Blănuță și Mamadou Thiam. Chipciu a mărturisit că i-ar sfătui pe cei doi să o părăsească pe ”U” în favoarea lui FCSB doar în condițiile în care aceștia vor considera că este un pas în față în cariera lor, așa cum a fost în cazul lui Daniel Popa.

”Așa a fost și cu Popa, care a avut rezultate la noi și apoi a mers la FCSB. Am văzut că Blănuță nu a vrut să se ducă, Thiam nu știu dacă a fost în negocieri sau dacă s-a vorbit despre asta personal cu el, dar cred că ei se gândesc aici în momentul ăsta și sunt concentrați să termine anul aici.

Apoi, dacă vor să meargă în altă parte, nu avem ce să facem. Sper să dea cât mai multe goluri și să fie cât mai ofertanți pentru toată lumea. Eu mi-aș dori să stea aici, să dea goluri în continuare, nu i-aș putea sfătui să plece.

Când am vorbit cu Popa în vară, s-a terminat campionatul, da, dacă pentru el era un pas în față, să se ducă acolo. Să își dea viața la fiecare meci și eu sunt mulțumit. Decizia pe care o vor lua nu pot să o comentez”, a spus Alex Chipciu.