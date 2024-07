Alex Chipciu, declarație în forță înaintea partidei cu FCSB: "Campionatul mă ține în viață!"

Campioana României deschide sezonul cu meciul împotriva celor de la U Cluj, de pe teren propriu. Partida se va disputa sâmbătă (13 iulie), de la ora 22:00, pe stadionul din Ghencea.

Ce a declarat Alex Chipciu înainte de FCSB - U Cluj

Jucătorul de 35 de ani a vorbit despre duelul din prima etapă, dezvăluind la ce se așteaptă de la această confruntare.

"Este entuziasm că începem campionatul. Cantonamentul rămâne cea mai urâtă perioadă, ca pregătire și că n-ai un obiectiv anume. Pe mine, campionatul mă ține în viață! Când sunt în ceva implicat, sunt bine, altfel sunt nasol.

Vom vedea ce sistem de joc vom aborda la București. Am evoluat ca fundaș stânga și în amicale. Cred că am fost și privilegiat că am jucat pe atâtea poziții. Îți expui creierul la mai mulți stimuli. Te pune în situații diferite și te dezvolți mai bine.

Am dat niște teste, am fost al 6-lea, al 7-lea, au fost bune pentru vârsta mea, alergare și forță. Cu cât îmbătrânești, mai scad parametrii fizici, la alergare, nu mai alergi ca atunci când erai tânăr, dar câștigi la inteligența jocului. Oricum, nu mă văd să prelungesc așa, la infinit.

E bine că jucăm seara la 22:00, altfel 'muream' pe teren. Este și un stadion frumos, un gazon bun, cu cea mai bună echipă din România, cred. Ca lot, ca transferuri. A confirmat în primele meciuri oficiale sezonul trecut pe care l-a câștigat. Va fi un meci greu, dar frumos pentru privitori", a declarat Alex Chipciu, în cadrul unei conferințe de presă.

Gigi Becali: "Am făcut primul 11 ideal la FCSB"

Începutul de sezon îl face pe Gigi Becali să-și configureze planul atât în privința obiectivelor, cât și în privința lotului. Și, așa cum procedează periodic, omul de afaceri a făcut și primul 11 pentru Elias Charalambous. Primul 11... ideal. Gigi Becali pretinde că și l-a creionat în minte însă sporește suspansul.

"I-am văzut, mi-am dat seama despre ce e vorba... Am făcut primul 11 ideal, dar nu vi-l spun, că nu e corect! De ce nu e corect?

El nu trebuie să știe care e 11 ideal, el trebuie să știe că toți sunt în primul 11 ideal, fiindcă vor intra. Așa a fost, de antrenament, dar nu orice echipă îi dădea 7, ca să îi dai 7, trebuie să o desfaci, trebuie să joci combinativ, nu? Măcar acum, după 7-1, nu mai speră nimeni", a declarat marți seara Gigi Becali la televiziunea Digisport.