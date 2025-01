Alex Chipciu semnează un nou contract cu U Cluj

Formația pregătită de Ioan Ovidiu Sabău se află în cantonamentul din Antalya, unde se pregătește pentru a doua jumătate a sezonului și unde se pregătesc și unele mutări în mercato.

Probabil cea mai importantă mutare pentru ardeleni este prelungirea contractelor celor doi veterani din lotul echipei, Dan Nistor și Alex Chipciu. Dacă Nistor a semnat deja, prelungirea contractului lui Chipciu se lasă așteptată, dar pare a fi doar o chestiune de timp.

Alex Chipciu nu a semnat încă o nouă înțelegere cu Universitatea Cluj, însă lucrurile par a fi clare, iar polivalentul fotbalist va mai rămâne cel mai probabil și sezonul următor alături de ”Șepcile Roșii”.

”Nu am semnat nimic, am vorbit ieri cu directorul nostru sportiv. Cred că a fost o discuție ok, așa ca primă discuție. Mă chemase înainte de meciul cu Sepsi, dar eram prea încărcat cu meciul în perioada aia. Oricum nu vorbeam cu altcineva, prima dată trebuia să vorbesc cu U Cluj dacă voiam să mă duc în altă parte. Am vorbit prima dată cu ei. Vedem și ce am propus eu, cum o văd ei”, a spus Alex Chipciu.

Alex Chipciu: ”FCSB era singura echipă unde m-aș mai fi dus de aici!”

Întrebat dacă ia în considerare să mai schimbe echipa, Chipciu a dezvăluit că nu se mai gândește la un transfer în străinătate, având în vedere că a ajuns la 35 de ani, iar de un transfer la un alt club din Superliga României nici nu se poate pune problema.

Totuși, căpitanul ardelenilor a recunoscut că ar fi fost dispus să încerce o nouă aventură la FCSB în urmă cu un an, atunci când a fost dorit de Gigi Becali, însă situația este diferită în prezent.

”Nu aș mai pleca, unde să mai plec... Nu aș vrea să fie asta văzută ca o slăbiciune, nu am fost bun negociator niciodată. M-am simțit bine aici, am o vârstă, unde să mai pleci? În altă țară e clar exclus, iar în altă parte, în Liga 1, deja m-am atașat prea mult de club și de ce se întâmplă aici ca să mai pot juca la o altă echipă în România.

Clar, a fost anul trecut sau acum doi ani FCSB, era singura echipă unde probabil m-aș mai fi dus de aici, dar a picat atunci și acum cred că asta e singura soluție și singura pe care o simt și o vreau în continuare, cât voi mai juca”, a adăugat Chipciu.