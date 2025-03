Adrian Șut: ”Trebuie să ne respectăm statutul în meciul cu Rapid!”

Adrian Șut, marcatorul unui super-gol contra Universității Craiova, s-a declarat mulțumit de evoluția echipei și de faptul că FCSB intră în play-off de pe primul loc. Căpitanul roș-albaștrilor în absența lui Olaru a mărturisit că se așteaptă la un meci dificil cu Rapid în prima etapă din play-off.

De altfel, Șut a transmis că roș-albaștrii vor merge la Lyon cu gândul la a întoarce rezultatul de pe Arena Națională.

”Sunt fericit că mi-am ajutat echipa, cu toții am făcut un meci bun, ne-am luptat și s-a văzut că suntem o echipă în momentele dificile și dăm totul pentru cel de lângă noi. Știam că jucăm cu o echipă bună și ne bucurăm că am luat cele trei puncte.

(n.r. despre golul marcat în meciul cu Universitatea Craiova) Nu cred că am ce să povestesc. Pur și simplu am luat decizia asta, am fost hotărât, mă bucur că am reușit să dau la poartă și să dau gol, atât.

Cu siguranță, meciurile din Europa ne-au ajutat foarte mult, am învățat să suferim, să luptăm cu toții și cred că în meciurile mari am arătat ca o echipă adevărată și am făcut rezultate foarte bune. Încrederea noastră este foarte bună, dar mai avem zece finale și abia acum începe greul.

(n.r. despre meciul cu Rapid din prima etapă a play-off-ului) Cred că meciul cu Rapid va fi la fel, un meci dificil cu o echipă bună, dar noi trebuie să ne respectăm statutul și să arătăm că avem o echipă puternică și că ne dominăm fiecare adversar în parte.

Cu siguranță, simți oboseala la un moment dat. Am alergat foarte mult să acoperim spațiile. Era un adversar căruia dacă îi lăsai spațiu era foart periculos. Am învățat să suferim în perioada asta.

(n.r. despre meciul cu Lyon) Cât timp ai șanse, vom da tot ce avem mai bun, am arătat în această perioadă că nu ne e frică de nimeni și că ne putem lupta de la egal la egal cu oricine”, a spus Adrian Șut.

