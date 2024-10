Adrian Mutu s-a legat preponderent de atitudinea și comportamentul acid al lui Dorinel Munteanu. ”Briliantul” a precizat că tehnicianul gălățenilor ar trebui ”să fie mai diplomat” cu oamenii din jurul său.



Nu sunt însă primele declarații acide ale lui Mutu față de Dorinel Munteanu. În sezonul precedent, ”Briliantul” a sugerat că tehnicile de antrenament ale antrenorului sunt învechite, după ce Munteanu și-a dus jucătorii într-un stagiu de pregătire la Vatra Dornei.



Adrian Mutu: ”Să-și revizuiască atitudinea și comportamentul!”



”Am văzut și eu tot ce se petrece în jurul lui Dorinel. Cred că faza care a făcut-o cu jucătorul pe care l-a luat de guler nu e chiar așa de gravă. Bineînțeles că nu lua așa de mare amploare dacă Dorinel ar fi avut altfel de dialog după meci, pentru că depinde cum se poziționează antrenorul după o astfel de fază.



Unde cred eu că greșește, fără să-i dau sfaturi, pentru că îl văd foarte rigid atunci când cineva vorbește de el, e faptul că se ceartă cu toată lumea. Indiferent cine vorbește de el, răspunde, are timp să se gândească la toți analiștii sau la toate persoanele. Mă mir de unde are timp și când are timp să afle tot, să se uite la tot și după un meci răspunde tuturor.



M-a surprins și faptul că a spus că nu este prieten cu Generația de Aur, aveam altă impresie, dar asta e problema lor. Cred că Dorinel Munteanu ar trebui să-și revizuiască puțin comportamentul și atitudinea față de toată lumea, să fie mai diplomat”, a spus Adrian Mutu, potrivit Fanatik.



Cu toate astea, Oțelul Galați completează podiumul, cel puțin pentru moment, în SuperLiga României, cu 18 puncte înregistrate după 10 meciuri disputate în primul eșalon.



Formația dirijată de Dorinel Munteanu a înregistrat până în clipa de față patru victorii și șase rezultate de egalitate, fiind singurul club neînvins în startul de sezon.