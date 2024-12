Tânărul de 17 ani a fost titular în ultimele partide ale campioanei pe postul de extremă stângă și este noul ”favorit” al lui Gigi Becali. Prestațiile sale l-au încântat pe patronul campioanei României, care visează noua sa ”perlă” îi poate aduce sume uriașe în conturi.



Mai mult, după ce l-a poreclit ”Messi”, Becali a spus că e gata să-i schimbe postul lui Toma. Este gata să-l pună în echipa de start în locul lui Darius Olaru, aflat pe picior de plecare de la campioana României.



Mutu spune că evoluțiile lui Toma au fost bune în ultima perioadă, iar Gigi Becali încearcă să-i crească valoarea de piață cu declarațiile sale.



Adrian Mutu: ”De asta îl laudă”



„E un jucător de perspectivă. Faptul că Gigi Becali îl laudă pe Toma.. asta nu înseamnă că asta e adevărata lui valoare, pentru că el are o altă strategie, așa a făcut în toți acești ani.



Am avut Lampard, am avut Suarez, acum avem Messi, am avut și un Messi al portarilor. Asta e. Normal că îi crește cota, acum depinde și de jucător, dacă poate să îl ajute pe Gigi. Dacă are evoluții bune, Gigi o să îi dea ce trebuie.



E o strategie, dar se leagă și despre niște evoluții. Toma este o surpriză, așa cum a fost și Octavian Popescu. Impactul lui Octavian Popescu, când a intrat la FCSB, a fost mult mai mare și ne aducem aminte de ce spunea Gigi Becali atunci, că e mai bun decât mine, mai bun decât Hagi.



(...)



Sunt o surpriză (n.r. - evoluțiile) la nivelul unui debutant. Te aștepți de la un debutant să fie mai timid în joc, să aibă evoluții din ce în ce mai bune, dar nu surprinzător de bune la nivelul acesta. De asta îl laudă, pentru că a debutat bine, e un copil cu personalitate. E o cale bună, depinde doar de el”, a spus Mutu, potrivivt Fanatik.ro.



Florin Bratu: "Musi poate juca în locul lui Olaru"



În absența lui Darius Olaru, Florin Bratu crede că FCSB poate miza pe Alexandru Musi (20 de ani), chiar dacă preferatul lui Gigi Becali este un alt jucător tânăr, Mihai Toma (17 ani).



Cu toate acestea, Musi și-a pierdut locul în echipa lui FCSB inclusiv în Superliga, unde există regula U21. Becali l-a impus în primul 11 pe Mihai Toma, cel pe care îl compară cu Lionel Messi.



"O plecare a lui Olaru de la FCSB ar însemna 30-40% (n.r - cât ar pierde echipa în urma transferului). E nevoită să găsească soluții. Mie îmi place Musi foarte mult și mi-aș dori să-l văd mai mult. Pe un Musi foarte bine pregătit, cu 2-3 kilograme mai puțin, îl văd cu un potențial foarte mare.



Da, așa văd eu, Musi în locul lui Olaru. Poate să fie număr 10, poate juca și acolo. Dacă te uiți la el, când juca la Petrolul și la Iași, el tot timpul atacă poarta, nu are teamă în duel, tot timpul caută să obțină faulturi. Sunt lucruri care te fac să crezi că poate juca pe cel puțin două poziții în atac", a spus Florin Bratu, la Digisport.