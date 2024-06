Adrian Mititelu a explicat de ce a decis să îi cedeze pe Baeten și Bauza la CFR Cluj: ”Au zis clar!”

Ardelenii s-au înțeles deja cu patronul oltenilor, însă, din informațiile Sport.ro, oficialii formației din Gruia s-au lovit de refuzul jucătorilor, care ar prefera să meargă la un club din străinătate. Rămâne de văzut care va fi deznodământul negocierilor și la ce echipe vor ajunge cei doi, însă un lucru este cert: Adrian Mititelu și-a dat acordul ca Baeten și Bauza să ajungă la echipa pregătită de Dan Petrescu.

Adrian Mititelu: ”Baeten și Bauza au zis clar că nu vor să evolueze în Liga 2!”

Adrian Mititelu a explicat motivul pentru care a decis să îi cedeze pe cei doi jucători la CFR Cluj, chiar dacă echipa sa se va lupta în următorul sezon pentru revenirea în Superliga României.

Patronul oltenilor a mărturisit că Baeten și Bauza i-au transmis că nu își doresc să mai evolueze în al doilea eșalon, motiv pentru care le-a oferit permisiunea să meargă sub formă de împrumut la o altă echipă.

”Este adevărat că am bătut palma, am ajuns la o înțelegere cu domnul Varga și domnul Dan Petrescu, urmează ca jucătorii să fie și ei de acord cu acest transfer. E vorba de un împrumut pe un an de zile. Din punctul meu de vedere, lucrurile sunt clare.

Nici salariul nu e mic, dar ei au zis clar că nu vor să evolueze la Liga 2. Eu le-am promis că voi face în așa fel încât ei să nu evolueze în Liga 2. Îi înțeleg, au dreptate, deși și din vina lor au ajuns în Liga 2. Am înțeles că au un anumit nivel”, a spus Adrian Mititelu la Digi Sport.

Baeten și Bauza ar fi refuzat oferta lui CFR Cluj

Din sursele Sport.ro, cei doi jucători nu au ajuns încă la un acord cu CFR Cluj. Bauza și Baeten ar fi refuzat salariul propus de fosta campioană a României.

Mai mult, cei doi jucători de la FCU Craiova ar refuza să meargă la CFR Cluj sub formă de împrumut, iar principalul motiv ar fi faptul că au oferte mai atractive din partea unor cluburi din străinătate