Daniel Bîrligea a deschis scorul în minutul 26, cu o execuție superbă, iar scorul final a fost stabilit în minutul 90+3 de Alexandru Musi.

Alexandru Musi: ”Cea mai mare bucurie de când mi-am început cariera!”

Criticat recent de Gigi Becali din cauza unor kilograme în plus, Musi i-a dat replica finanțatorului pe teren, prin golul marcat în derby-ul cu Dinamo.

Alexandru Musi a recunoscut la finalul jocului că, după ce a înscris împotriva lui Dinamo, a simțit cea mai mare bucurie din întreaga carieră de fotbalist.

Totodată, Musi a mărturisit că nu a fost deranjat de faptul că nu a fost titular și, până să intre în teren, fotbalistul de 20 de ani s-a gândit doar să intre pe teren și să facă diferența în favoarea echipei sale.

”O victorie meritată, am muncit mult pentru această victorie. Mă bucur că ne-a ieșit. Cea mai mare bucurie a mea de când mi-am început cariera de fotbalist. Să marchezi împotriva lui Dinamo într-un derby e ceva de nedescris.

La începutul jocului, am zis că trebuie să ne facem jocul, să nu intrăm în clinciuri. Am avut și noi momente dificile. Am luat-o treptat, mă bucur că acum ne ies meciurile. Suntem obligați să ducem ritmul ăsta, altfel nu avem cum.

Nu am simțit nimic, am simțit că trebuie să intru și să lupt pentru echipa mea”, a spus Alexandru Musi la finalul jocului.

