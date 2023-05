A prefațat Farul - FCSB și a făcut o dezvăluire: ”Știu din multe surse”

Pentru Farul, calculele sunt simple. O victorie a echipei lui Gică Hagi i-ar face pe dobrogeni campioni cu o etapă înainte de final, astfel că rezultatul din ultima etapă, cu CFR Cluj, nu va mai conta în economia luptei la titlu.

Cornel Șfaițer, președintele de la Poli Iași, a remarcat plusul pe care l-a adus numirea lui Elias Charalambous (42 de ani) la FCSB și spune, ”din multe surse”, că Gigi Becali nu se implică în permanență la echipă.

Cornel Șfaițer: ”Nu cred că Gigi Becali face echipa permanent”

„Vedeam pe cei de la FCSB, credeam în ei, într-o revenire în forță. An de an am crezut în CFR Cluj, dar am sesizat o echipă obosită, uzată, dar acum este o finală meritată, Farul - FCSB. Poate fi 1, X, 2, orice se poate întâmpla. Farul îl are pe Hagi, FCSB pe Coman și pe Olaru, se poate întâmpla orice.

Nu cred că Gigi Becali face echipa permanent. Da, se implică. Știu din multe surse că a dat și credit antrenorului. E clar că se consultă... Am văzut și prin instalarea noului antrenor echipa a crescut de la meci la meci.

Forma excelentă a lui Alibec l-a recomandat și pentru națională. Era un jucător important, nu trebuie să lipsească de la confruntările cu FCSB și cu CFR Cluj. Și Hagi i-a recunoscut meritele", a spus Cornel Șfaițer, pentru GSP.ro.

Diferența dintre primul loc și cel de-al doilea este acum de un singur punct, cu două etape înainte de finalul sezonului.

Dacă va câștiga la Constanța, FCSB va trece pe primul loc, la două puncte distanță și va juca în ultima etapă cu Rapid, pe Arena Națională, cu titlul pe masă!