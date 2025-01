Mijlocașul defensiv Andrei Artean (31 de ani) a semnat cu „Șepcile Roșii” după ce și-a încheiat contractul cu CFR. Fotbalistul s-a declarat entuziasmat de noul proiect al Universității și nerăbdător să își facă debutul.



Andrei Artean: "Nu am fost dorit la CFR"



Artean, care a ajuns la CFR în vara lui 2024 după o experiență la Apollon Limassol, a disputat 23 de meciuri fără a contribui la vreun gol. Plecarea sa a fost determinată, după cum a mărturisit, de faptul că nu a mai fost dorit la echipă.



„„Am venit la Cluj acum șase luni și chiar nu-mi doream să plec. La fosta echipă (CFR-n.n.) a fost o problemă, nu din partea antrenorului, altcineva nu m-a mai dorit acolo, dar spun că totul se întâmplă cu un scop în viață și așa a fost să fie. Am ales să am continuitate în acest oraș, pentru că nu mai voiam să mă mut și cu familia și cu fetița. Am o fetiță și mă bucur că poate continua la Cluj. Orașul a contat, nu ascund faptul că îmi place foarte mult aici. E și aproape de orașul unde sunt eu stabilit, Timișoara, și a contat și lucrul acesta” a declarat Artean.



Entuziasmat de atmosfera de la „U”

Artean a fost impresionat de susținerea fanilor Universității Cluj, afirmând că atmosfera creată de aceștia îl motivează să dea totul pe teren.



„Pe lângă chestia asta, m-a atras foarte mult proiectul de aici. Știu că e un proiect de viitor, să spun așa. E o echipă foarte bună, care practică un fotbal foarte frumos și cred că mă pretez acestui stil. M-a atras foarte mult și faptul că e o echipă foarte iubită, cu mulți suporteri. Îmi place lucrul acesta, îmi place presiunea. Practic, am avut ambele meciuri în deplasare (pe când evolua la CFR-n.n.), pentru că și în Gruia, majoritatea fanilor au fost cei de aici. Pot spune că e o presiune în sensul în care trebuie să demonstrezi tot timpul și să arăți că știi să joci fotbal și e o mândrie să joci cu atâția suporteri, așa de fanatici. Abia aștept să reprezint Universitatea Cluj", a completat fotbalistul din compartimentul median” a spus mijlocașul.



Debutul oficial al lui Artean, aproape

Andrei Artean ar putea debuta pentru Universitatea Cluj sâmbătă, 18 ianuarie, în partida contra Gloriei Buzău, ultimul loc din SuperLigă. Meciul, care începe la ora 14:30 pe Cluj Arena, se vede LIVE TEXT pe www.sport.ro!