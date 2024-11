Deși a revenit la malul mării de mai bine de patru luni, mijlocașul ofensiv nu a reușit să se impună la noua sa echipă, adunând doar 623 de minute după 16 etape.



Radaslavescu a dezvăluit că mai ține legătura cu foștii de la FCSB, chiar dacă n-a plecat în cele mai bune condiții de la campioana României. În plus, mijlocașul de 20 de ani a susținut că nu regretă decizia de a reveni la Farul Constanța.

Radaslavescu nu regretă că a plecat de la FCSB



"Ţin legătura şi cu Musi, cu mai mulţi jucători de la FCSB. Ne cunoaştem de la 14-15 ani, am fost la toate loturile împreună şi suntem prieteni foarte buni, ne înţelegem foarte bine şi cred că se vede şi în teren.



Nu-mi pare rău, a fost decizia mea, să mă întorc la Farul, să joc cât mai mult. Asta simţeam eu, de asta aveam nevoie. Am fost foarte fericit că am jucat la FCSB. Am reuşit să câştig trofee. Cum am spus şi atunci, a fost echipa mea de suflet şi o să rămână mereu.



Steaua (n.r: FCSB) e importantă, dar, cum v-am spus, sunt foarte fericit la Farul, mi-am dorit să mă întorc şi n-am decât să le mulţumesc celor de la FCSB şi să le urez baftă, mereu ţin legătura cu jucătorii de acolo", a spus Eduard Radaslavescu.



400.000 de euro este cota de piață a mijlocașului cu 14 meciuri în tricoul Farului Constanța în acest sezon, în toate competițiile.