A fost dat afară de la FCSB, iar acum anunță: "Vreau să le dau un gol!"

Rață a rezistat doar trei săptămâni la FCSB. Cumpărat de la FC Voluntari, pentru 300.000 de euro, mijlocașul moldoveana a prins doar 62 de minute la vicecampioana României. Nemulțumit de randamentul jucătorului, Gigi Becali l-a trimis gratis înapoi la formația ilfoveană.

Vadim Rață: "Vreau să-i dau gol lui FCSB!"

La conferința de presă premergătoare meciului cu Universitatea Cluj, Rață a evidențiat diferențele dintre un joc obișnuit de campionat și un duel cu una dintre formațiile favorite la titlu.

"Sunt cam aceiași jucători la ei (n.r. – U Cluj), deci știm ce avem de făcut. Cred că o să fie unul dintre cele mai grele meciuri. (Reporter: Atunci, cu Craiova, cu CFR cum va fi?) Știți care e faza, la astea știi la ce să te aștepți. O să aibă posesia, îți faci plan pe contraatac, aici e mai greu.

Aici nu știi ce să faci, tu peste ei, ei peste tine. Cu CFR, cu FCSB știi ce ai de făcut, stai în propriul teren și îți pregătești contraatacul.

Ce să vreau cu FCSB? Să dau un gol. Nu e nicio răzbunare, asta vreau eu, să dau un gol", a spus Vadim Rață, potrivit as.ro.

FC Voluntari va primi vizita lui FCSB în weekend-ul 11-12 februarie, în cadrul rundei cu numărul 25 din Liga 1.

Vadim Rață, în septembrie, după plecarea de la FCSB: "N-am reușit să înțeleg nimic"

"Când m-am dus acolo am zis că ce o să-mi facă, o să mă bată? M-a bătut? Nu m-a bătut. Ce s-a întâmplat dacă m-a trimis înapoi? Eu puteam să rămân la acolo, să fac antrenamente și să-mi iau banii, dar am zic că pentru mine e mult mai important să joc fotbal.

E totuși o dezamăgire pentru că eu cred că puteam să fac față acolo. Nu vreau să mă compar cu fotbaliștii mari, dar ați văzut că până și ei au nevoie de timp pentru acomodare când schimbă clubul.

Să vă mai spus și că mie agentul imobiliar nu a reușit să-mi găsească un apartament, ca să mă mut mai aprope de Berceni, în două săptămâni... Deci ce să mai zic de mine, să mă acomodez acolo?

Din presă am aflat că o să revin la Voluntari. Dică a vorbit cu mine a doua sau a treia zi.

N-am reușit să înțeleg nimic (n.r. - din experiența la FCSB). A fost o perioadă foarte scurtă. Am ajuns la echipă, am făcut un antrenament, iar a doua zi m-a băgat în meci. Al doilea meci, peste trei zile, am făcut doar antrenamente de tactică. Am jucat în spatele vârfului. La al treilea meci când am ieșit în prima repriză m-a băgat în bandă, deci nu în poziția mea”, spunea Vadim Rață, în septembrie.