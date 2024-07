Aceasta a început încă de când delegația Olandei a ajuns la Paris cu trenul Eurostar. Sute de persoane s-au prezentat la gara din capitala Franței pentru a protesta împotriva participării olandezului la Jocurile Olimpice.

În urmă cu zece ani, la vârsta de 19 ani, pe când se afla în Anglia, Steven van de Velde a abordat pe rețelele sociale o fetiță de 12 ani, a mers la ea acasă și a violat-o în mod repetat în timp ce mama tinerei era plecată la cumpărături. Fetița a ținut multă vreme ascunsă faptă, însă, în cele din urmă a cedat, după ce a avut o cădere nervoasă și a început să își provoace răni și să consume droguri.

În 2016, Van de Velde a fost extrădat din Olanda și a primit o condamnare pentru trei capete de acuzare pentru violarea unui minor sub vârsta de 13 ani. Jucătorul de volei a primit o condamnare de patru ani cu executare, însă a petrecut în spatele gratiilor doar un an, după ce a fost extrădat în țara sa natală, iar fapta sa a primit o nouă încadrare penală. Eliberat de tribunalul olandez, Steven van de Velde a primit o nouă șansă din partea Federației Olandeze de Volei.

Olanda a debutat sâmbătă în proba de volei pe plajă masculin la Jocurile Olimpice 2024. Steven van de Velde și Matthew Immers au pierdut în fața italienilor Alex Ranghieri și Adrian Carambula cu scorul de 20-22, 21-19, 13-15.

O mare parte din publicul de la Paris l-a huiduit pe Van de Velde atunci când a intrat pe teren, însă, în mod surprinzător, acesta a fost și încurajat cu aplauze.

????????????️‍???? CHILD RAPIST VOLLEYBALL PLAYER BOOED AT OLYMPICS, TEAMMATE DEFENDS HIM - Matthew Immers (bottom right) team partner of child rapist Steven van de Velde, 29, (middle right), says surprised by little boos in left footage when they stepped into sandy playground for Dutch team… pic.twitter.com/v3Mr1J0zaI