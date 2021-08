Imagini incredibile la Jocurile Olimpice! Principala favorită la aur a terminat pe ultimul loc din cauza calului! 

Annika Schleu a fost protagonista unui eveniment nefericit la Jocurile Olimpice.

Annika Schleu se afla în fruntea clasamentului înaintea probei de echitației, doar că a fost sabotată de propriul cal chiar în ultimul act al competiției. În ciuda tuturor eforturilor sportivei, armăsarul a refuzat să sară peste obstacole, iar Schleu a pierdut aurul olimpic, terminând pe ultimul loc.

@WorldPentathlon #AnnikaSchleu is so heartbroken. That game is brutal and diabolical at this point. She should have been given option for another horse. #ModernPentathlon #pentathlon pic.twitter.com/ggIdBI6gKi

Antrenoarea echipei de pentatlon modern a Germaniei nu a putut să își controleze nervii și a lovit calul cu pumnul, atunci când a văzut că acesta nu execută comenzile și a îndemnat-o pe eleva sa să facă același lucru. Acest gest a fost penalizat de comisia de disciplină a Jocurilor Olimpice, iar Kim Raisner a fost exclusă din competiție.

We see a lot of triumph at the #Olympics but there's so much tragedy.

Annika Schleu will likely see her #ModernPentathlon gold medal slip after her horse refused several times before abandoning in "an absolute real-life nightmare".#Tokyo2020 pic.twitter.com/V9bLv482yv