Final dramatic la Jocurile Olimpice! Jaqueline Cristian, eliminată de nemțoaica Angelique Kerber

Nemțoaica a reușit break-ul pe serviciul româncei la scorul de 2-2 în primul set, iar Jaqueline Cristian nu a reușit să recupereze. Kerber a câștigat primul act al înfruntării cu 6-4. Setul al doilea i-a aparținut româncei. La 2-1 în favoarea sa, Cristian a câștigat un game pe serviciul adversarei.

Românca și-a confirmat break-ul imediat și și-a adjudecat al doilea set al înfruntării. Meciul a mers în decisiv, iar ultimul set a fost cel mai spectaculos.

Cristian a făcut break-ul la primul game din decisiv, însă Angelique Kerber a reușit să egaleze imediat. Kerber și-a confirmat break-ul și apoi a mai câștigat un game pe serviciul jucătoarei din România. La următorul game, Jaqueline Cristian a revenit în joc după încă un break, însă la 4-5 în favoarea nemțoaicei, Kerber câștigat pe serviciul româncei și a obținut victoria.

La dublu, Jaqueline Cristian face pereche cu Ana Bogdan și se vor duela cu japonezele Shuko Aoyama și Ena Shibahara.

În ”optimi”, Kerber se va duela cu canadianca Leylah Fernandez, care a învins-o în turul doi pe Cristina Bucșa, scor 7-6(4), 6-3.

R3 ????

Kerber gets past Jacqueline Cristian 6-4 3-6 6-4 to advance at the #Olympics#Paris2024 | #tennis pic.twitter.com/evbtQ04mwb