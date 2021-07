Cornel Dinu, atac dur la adresa naționalei după eșecul rușinos cu Coreea: "Mi-a fost frică să nu se termine 10-0!"

Naționala olimpică a fost învinsă de Coreea de Sud cu scorul de 4-0 în etapa a doua a grupelor de la Jocurile Olimpice.

Echipa pregătită de Mirel Rădoi a fost net inferioară adversalei sale de duminică, așa cum arată și scorul de pe tabelă. Suporterii naționalei au fost foarte dezamăgiți de atitudinea fotbaliștilor noștri, iar crticile au curs în valuri.

Cornel Dinu, unul dintre cei mai vocali oameni din fotbalul românesc, a avut un discurs dur la adresa naționalei lui Rădoi. Dinu nu a rezistat în timpul meciului și a închis televizorul la scorul de 2-0.

"Am văzut până la 2-0, după care mi-a fost frică să nu se termine 10-0 și m-am mai culcat o oră cu câinii, ca să pot să prind chinurile de după-amiază din campionatul intern. Când am văzut că e un fel de șoarecele cu pisica, m-am speriat la ce nivel am putut să ajungem.

De mult n-am mai văzut o atât de mare diferență, din toate punctele de vedere, între 2 echipe, înfiorător de departe de un fotbal mediu acest meci. Mi-a fost rușine că sunt român, asistând la această partidă", a spus Cornel Dinu pentru GSP.