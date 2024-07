Urmează duelul titanilor! Rafa Nadal îl va întâlni pe Novak Djokovic la JO 2024

Nadal a început în forță și a câștigat primul set rapid cu scorul de 6-1. Totuși, Fucsovics a revenit în setul al doilea, câștigându-l cu 6-4, împingând astfel partida într-un set decisiv. Setul final a fost extrem de strâns, decis de un singur break în favoarea lui Nadal(6-4).

În turul secund, Nadal va înfrunta marele său rival, Novak Djokovic, într-un meci așteptat cu nerăbdare de fanii tenisului. Cei doi se vor întâlni pentru a 60-a oară, Djokovic având un avantaj de 30-29 în confruntările directe. Ultima lor întâlnire a avut loc la Roland Garros în 2022, când Nadal a câștigat cu 6-2, 4-6, 6-2, 7-6.

Cei doi titani ai sportului au un impresionant număr de 46 titluri de Grand Slam câștigate.

Nadal, dublu campion olimpic, și Djokovic, care încă vânează primul său aur olimpic, se vor confrunta pe terenul de la Roland Garros, unde Nadal a fost supranumit „Regele Zgurii”.

Rafael Nadal and Novak Djokovic will go head-to-head at the #Olympics for the first time since 2008 ???? pic.twitter.com/xB1Fx8quDk