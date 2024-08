Echipa masculină de spadă a Ungariei a cucerit aurul la Jocurile Olimpice de la Paris, vineri, după o finală dramatică în care s-a impus cu 26-25 în faţa Japoniei, la ''tuşa de aur''.

Astfel, la sfârșitul zilei, Ungaria a ajuns la un bilanț de 2 medalii de aur - 2 argint - 1 bronz, pe locul 14, imediat sub România (2 aur - 3 argint - 1 bronz, la egalitate cu Noua Zeelandă pe locurile 12-13).

Maghiarii (Gergely Siklosi, Mate Tamas Koch, Tibor Andrasfi, David Nagy) şi-au luat astfel revanşa după ratările din proba individuală, în faţa echipei conduse de noul campion olimpic Koki Kano.

Vicecampion olimpic la Tokyo, Gergely Siklosi a fost eliminat la individual în optimile de finală, în timp ce campionul mondial Mate Koch a ieşit încă din şaisprezecimi. Tibor Andrasfi a pierdut meciul pentru bronz la individual în faţa egipteanului Mohamed Elsayed.

Ungaria a pus capăt unei ''secete'' de 52 de ani în care nu a obţinut aurul în această probă la Jocurile Olimpice.

