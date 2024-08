”Suntem devastați!” Reacția Federației de Gimnastică din SUA după verdictul TAS în scandalul din gimnastică de la JO 2024

Federația de Gimnastică din SUA și Comitetul Olimpic și Paralimpic al SUA au reacționat într-un comunicat comun după decizia TAS în cazul scandalului de la Jocurile Olimpice de la Paris.

Cele două foruri s-au declarat ”devastate” de decizia instanței de la Lausanne și au transmis că vor fi alături de Jordan Chiles indiferent care va fi decizia Federației Internaționale de Gimnastică.

Totodată, americanii au criticat vehement atacurile fanilor români la adresa sportivei care au avut loc în ultimele zile.

”Suntem devastați de decizia TAS în ceea ce privește finala la sol. Contestația în ceea ce privește dificultatea exercițiului lui Jordan Chiles a fost depusă cu bună credință și, considerăm noi, în acord cu regulamentul FIG, pentru a ne asigura de un scor corect.

În timpul procesului la TAS, Jordan a fost constant ținta unor atacuri fără rost și extrem de dureroase pe rețelele sociale. Niciun atlet nu ar trebui să fie supus unui astfel de tratament.

Condamnăm aceste atacuri și pe autorii lor, dar și pe cei care le-au susținut sau le-au instigat. O felicităm pe Jordan pentru că a dat dovadă de integritate atât în timpul competiției cât și în afara ei și continuăm să fim alături de ea și să o susținem”, se arată într-un comunicat semnat de Federația de Gimnastică din SUA și de Comitetul Olimpic și Paralimpic al SUA.

Joint Statement from USA Gymnastics and the U.S. Olympic & Paralympic Committee regarding the CAS decision on the women’s floor final:

