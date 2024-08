Senzație! Thea LaFond a făcut legea la triplusalt. La ce distanță a întins ruleta + Clasamentul final 

Atleta Thea LaFond, din Dominica, a cucerit medalia de aur la triplusalt, sâmbătă seara, la Jocurile Olimpice de la Paris, în timp ce românca Andreea Elena Taloş s-a clasat pe locul 10 pe Stade de France.

LaFond a oferit insulei caraibiene prima medalie olimpică din istorie.

LaFond (30 ani), campioană mondială de sală în martie, la Glasgow, s-a impus cu 15,02 m, în absenţa campioanei olimpice de la Tokyo, venezueleana Yulimar Rojas, cvadruplă campioană mondială, care a suferit o accidentare la tendonul lui Ahile. Atleta jamaicană Shanieka Ricketts a obţinut argintul, cu 14,87 m, iar bronzul a revenit americancei Jasmine Moore, cu 14,67 m.

Taloş a intrat în finală cu a noua performanţă (14,23 metri) şi s-a clasat pe locul 10, cu 14,03 metri.

A historic first ????

Thea Lafond delivers the first ever Olympic medal to Dominica.

And it's a glittering triple jump gold with a 15.02m national record ????#Paris2024 #OlympicGames pic.twitter.com/QeLDYNtU7F