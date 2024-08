”Alina Rotaru Kottmann, în finala de la săritura în lungime, pe 08.08, de la ora 8 PM”, a scris COSR pe pagina oficială de Facebook, acolo unde sunt date și primele declarații ale atletei noastre.

”Alina Rotaru Kottmann s-a clasat a 5-a în Grupa A a calificărilor din proba feminină de săritura în lungime, cu o performanță de 6.63 m. A avut o primă săritură de 6.45 m, a urmat a doua, de 6.46 m, iar a treia a fost cu noroc – de calificare în FINALĂ. În clasamentul final, românca este a 9-a.

Extrem de fericită Alina le-a declarat ziariștilor prezenți în număr mare la zona mixtă după calificarea sa în prima finală olimpică, la a treia ediție a Jocurilor Olimpice la care participă.

Ce a declarat Alina Rotaru după rezultatul din calificări

”Am avut emoții mari. La încălzire i-am spus antrenorului că nu am emoții și era ceva anormal, dar în timpul concursului am avut emoții foarte mari. Mai ales înainte de ultima săritură. La groapa la care am sărit eu, vântul a fost din față și nu ne-a ajutat, în timp ce la fetele din cealaltă grupă a bătut din spate.

În finală însă toate vom avea aceleași condiții. Acum mi-a luat ceva până să mă obișnuiesc cu pista care e foarte rapidă, iar contactul trebuie să fie foarte rapid. La primele două sărituri nu prea m-am înțeles cu ea, dar a treia a fost săritura așteptată. Am bătut mult mai în față ca să nu depășesc săritura, dar și așa a ieșit bine.

”În ultima zi, în finală, vreau să intru în primii 8. Suntem o generație care am ajuns la maturitate și acum încep să apară rezultatele. În finală, cea mai mare presiune va fi la prima săritură. Este cea mai grea pentru că îți arată nivelul la care ești în momentul respectiv. Atunci voi ști exact unde mă aflu. Sper să prind o zi bună”.

Finala olimpică a probei feminine de săritura în lungime este programată pe data de 08.08, de la 8 PM (ora Franței).

La a 3-a prezență la Jocurile Olimpice Alina își dorește să termine măcar în primele 8!”, a postat COSR.