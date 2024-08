Novak Djokovic, reacție savuroasă după calificarea în finală la JO 2024: „Aștept asta de 20 de ani!”

După o victorie de excepție în semifinală împotriva lui Lorenzo Musetti, starul sârb a exprimat o emoție nemărginită, având în vedere că singurul titlu care îi lipsește din palmaresul său deja legendare este cel de campion olimpic.

Novak Djokovic: "Aștept asta de aproape 20 de ani!"

„Aștept asta de aproape 20 de ani”, a declarat Djokovic cu vizibilă bucurie în timpul interviului de pe teren.

Jucătorul în vârstă de 37 de ani a participat la patru ediții anterioare ale Jocurilor Olimpice, dar nu reușise niciodată să treacă de semifinală până acum.

„Am jucat la patru Jocuri Olimpice, asta e a cincea ediție pentru mine, și până acum nu am reușit să trec niciodată de semifinale. Am pierdut trei semifinale în primele mele patru Jocuri Olimpice. Sunt extrem de fericit că am reușit să depășesc acest mare obstacol”, a adăugat Djokovic, citat de Eurosport.

„Am avut multe emoții, în general, înainte de meci și în timpul acestuia. Am jucat împotriva unui jucător care se află într-o formă excelentă și care a atacat din ambele părți. Am încercat să mă mențin concentrat și să fac ceea ce trebuie. În setul al doilea, am avut emoții suplimentare”, a spus Djokovic, reflectând asupra dificultății meciului.

Djokovic a reușit în cele din urmă să depășească obstacolul semifinalelor și se pregătește acum pentru marea finală, unde îl va înfrunta pe Carlos Alcaraz.

Acesta din urmă l-a învins pe Djokovic în finala de la Wimbledon din acest an, cu un rezultat clar de 6-2, 6-2, 7-6. De asemenea, Alcaraz l-a învins pe Djokovic în finala de anul trecut de la Wimbledon, într-un meci extrem de disputat în cinci seturi, scor 1-6, 7-6 (8/6), 6-1, 3-6, 6-4.

„Sunt foarte încântat că am ajuns în finală. Am realizat o mulțime de lucruri mărețe în acest sport, dar niciodată nu am avut ocazia să ajung în finala olimpică. Sper că am adus bucurie fanilor sârbi și Serbiei, precum și oamenilor din întreaga lume”, a concis Djokovic.

Cu 24 de titluri de Grand Slam în palmares, Novak Djokovic are doar o singură medalie olimpică, de bronz, câștigată în 2008. Lupta pentru aurul olimpic la Paris este acum ultima mare provocare pe care o are în față și pe care își dorește să o îndeplinească.