Sârbul l-a învins în 2 ore și 53 de minute pe Carlos Alcaraz pe zgură, în finala Jocurilor Olimpice de la Paris 2024, disputată pe arena ”Philippe Chatrier”, într-un meci formidabil care a încântat privitorii cu fiecare set și game.

Novak Djokovic a reacționat imediat după aurul câștigat la JO 2024

După ce a câștigat pentru prima dată în cariera medalia de aur la Jocurile Olimpice, Novak Djokovic a oferit la finalul meciului cu Alcaraz o reacție cât se poate de sinceră.

Sârbul a precizat că a dat tot ce a avut mai bun din el pentru a obține aurul și a ținut să evidențize faptul că și-a trecut în CV această performanță la 37 de ani.

”Am jucat aproape 3 ore, a fost o luptă incredibilă. Am crezut că pot câștiga. Mereu revine în meci (n.r. Alcaraz), așa că am încercat să dau tot ce am mai bun. Am avut șanse, a avut și el șanse, cred că a fost corect să terminăm cele două seturi în tie-break. Nu știu ce să mai spun, sunt în stare de șoc.

Mi-am dat sufletul, inima, familia, totul, pentru a obține aurul olimpic. Am reușit asta la 37 de ani!

Totul este special, dar sunt mândru să reprezint Serbia. Știu că Rafa, Carlos iubesc să joace pentru Spania, Roger iubea să joace pentru Elveția. Când am ajuns în semifinale mă gândeam să trec mai departe. Astăzi, înainte de meci nu am avut emoții așa mari, pentru că aveam medalia asigurată”, a spus Novak Djokovic, potrivit EuroSport.

Jocurile Olimpice de la Paris 2024 au debutat vineri, 26 iulie, odată cu ceremonia de deschidere de pe malul Senei. Competiția se va încheia duminică, 11 august

