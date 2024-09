Medalie pentru România la Jocurile Paralimpice de la Paris 2024!

Alexandru Bologa s-a calificat în finala categoriei 73 kg J1 în proba de para-judo.

Medalie pentru România la Jocurile Paralimpice 2024!

Sportivul român, deja deținător a două medalii de bronz la edițiile anterioare de la Rio 2016 și Tokyo 2020, și-a asigurat cel puțin o medalie de argint după o victorie impresionantă în semifinale.

Bologa l-a învins în sferturi pe uzbekul Shokrukh Mamedov cu un scor categoric de 10-0, obținând victoria printr-un Ippon perfect.

În semifinale, a continuat seria de victorii, unde l-a învins pe brazilianul Harlley Damiao Pereira Arruda prin waza-ari, iar astfel și-a asigurat locul în finală.

În meciul pentru aurul paralimpic, Alexandru Bologa îl va înfrunta pe kazahul Yergali Shamey, având astfel ocazia de a adăuga o medalie de aur la palmaresul său impresionant.

Finala se va disputa astăzi, vineri, 6 septembrie, nu mai devreme de orele 17:40.

Tot la para-judo, Daniel Vargoczki, care a pierdut în sferturi împotriva georgianului Giorgi Kaldani, va evolua în recalificări pentru o șansă la medalia de bronz.

Eduard Novak s-a retras de la Jocurile Paralimpice! "Mă simt în plus"

Eduard Novak a anunţat, joi, că nu va concura vineri la Jocurile Paralimpice de la Paris şi chiar se retrage din sportul paralimpic, considerând că “nu mai este pentru oamenii cu dizabilităţi”.

“M-am gândit foarte bine la concursul de maine, cursa de fond cu cele două categorii - C5 şi C4 - comasate. Din totalul de 26 de sportivi de la start, doar 3 sunt sportivi cu proteză.

Cred că acest sport nu se mai poate numi paracycling, mă simt în plus şi consider că acest concurs nu este egal şi just în niciun fel. Tocmai de aceea, cu părere de rău vă anunţ că mâine nu voi mai lua startul.

Mă retrag din cursă şi mă retrag oficial şi din acest sport care nu mai este pentru oamenii cu dizabilităţi şi care a ajuns acum victima intereselor politice ale unor ţări dominante. Vă mulţumesc pentru tot sprijinul!”, a notat Novak pe Facebook.

Eduard Novak încheie Jocurile Paralimpice de la Paris cu un bilanţ de două locuri 7 (la 1.000 m contratimp pe pistă şi urmărire 4000 m pe pistă) şi un loc 10 (la contratimp individual pe şosea).

Novak are în palmares un aur paralimpic, obţinut în 2012, la Londra, şi trei medalii de argint câştigate la ediţiile din 2008, 2012 şi 2020.