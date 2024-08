”Medalia” pe care o va primi Jordan Chiles după ce TAS-ul i-a luat bronzul olimpic și i l-a oferit Anei Bărbosu

În urma anchetei desfășurate în ultimele zile, Tribunalul de Arbitraj Sportiv a decis că medalia de bronz din finala probei la sol de la Jocurile Olimpice trebuie să îi fie retrasă lui Jordan Chiles și înmânată Anei Bărbosu.

Decizia instanței de la Lausanne a venit după ce antrenoarea sportivei, Cecile Landi, a depășit cu patru secunde termenul pentru depunerea contestațiilor. Pe 5 august, în finala la sol, Jordan Chiles a încheiat pe locul 5, dar americanii au depus contestație la scor și, în timp ce Ana Bărbosu sărbătorea cu tricolorul pe umeri, scorul a fost actualizat, iar gimnasta din SUA a trecut pe podium. Astfel, TAS a făcut parțial dreptate, pentru că apelul făcut de Sabrina Voinea, care a fost penalizată pentru o greșeală inexistentă, a fost respins. Dacă ar fi fost admis, Voinea ar fi trecut pe podium în fața Anei Bărbosu.

Rapper-ul american Flavor Flav, unul dintre cei mai fideli urmăritori ai Team SUA la Jocurile Olimpice de la Paris și unul dintre sponsorii echipei de polo a Statelor Unite, i-a făcut o promisiune lui Jordan Chiles, gimnasta rămasă fără medalie după ce TAS i-a dat câștig de cauza româncei Ana Bărbosu.

Artistul, cunoscut pentru faptul că poartă la gât un ceas imens atârnat de un lanț gros, i-a transmis americancei că îi va oferi un ceas de bronz pe care să îl poarte în locul medaliei care i-a fost luată la TAS.

”Hei, Jordan Chiles, îți voi face un lanț cu un ceas de bronz, iar asta este ceva ce nu mai are nimeni. Contactează-mă”, a scris rapper-ul pe rețelele sociale.

Ayyy YOOOO @ChilesJordan ,,, imma make you a BRONZE CLOCK NECKLACE,,, and that’s something NO ONE else has,!!! Hit me up my girl,,, I gotchu,!!! pic.twitter.com/qFVzkgkx25