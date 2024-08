Deși era considerat unul dintre favoriții la medalii, Chirilă a terminat pe locul cinci în semifinala probei de canoe pe 1000 de metri și a ratat astfel accesul în finala A.

Chirilă, care stabilise un record olimpic în serii cu un timp de 3:44,75, nu a reușit să repete performanța în semifinală, unde a fost devansat de italianul Carlo Tacchini. În ciuda dezamăgirii, sportivul român a găsit puterea să vorbească despre această experiență dificilă.

"Mă aplec în fața tuturor!" Cătălin Chirilă, discurs de domn după ce a ratat finala la Jocurile Olimpice

Cătălin Chirilă a termine pe primul loc în finala B, ceea ce l-a clasat pe locul nouă.

Într-un mesaj profund, postat pe rețelele de socializare, sportivul a vorbit despre importanța de a înfrunta eșecurile și de a le folosi ca sursă de motivație pentru viitor. Chirilă a precizat că nu vrea să uite acest moment dificil, ci să îl păstreze în minte ca un punct de referință pentru momentele grele ce ar putea urma.

Acum, sportivul se concentrează pe viitorul Campionat Mondial, cu speranța de a obține rezultate mai bune și de a continua să reprezinte România cu mândrie.

„Oameni dragi, …cei care mă susțineți necondiționat.

Vă mulțumesc din suflet pentru energia oferită!Prin sprijinul pe care mi-l oferiți, sunteți învingători, iar eu sunt unul de-al vostru. Nu am câștigat, dar am învățat. Imediat după linia de finish, am conștientizat pentru ce m-am pregătit și a apărut un singur gând: toți sportivii pot gestiona emoțiile pozitive… însă câți dintre ei au puterea să stea drepți în fața unui eșec pentru a-l înfrunta?

Înainte de sportivul Cătălin, sunt Omul Cătălin… iar acest moment întunecat este doar o etapă a vieții care mă întărește. Am tras concluziile, am conștientizat și am învățat! Dacă vreau să uit acest moment? Nu! Îmi doresc să îl am în minte ori de câte ori dau de greu în viitor. Mă aplec în fața tuturor și vă transmit numai gânduri pozitive!", a scris Cătălin Chirilă, pe Instagram.