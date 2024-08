Lipsă de fairplay? Reacția lui Jordan Chiles după ce și americanii au spus că Sabrina Voinea merita "bronzul"

13,700 a fost nota pe care Sabrina a primit-o pentru exercițiul său, având o penalizare de 0,1 la dificultate pentru că ar fi uitat să facă un element artistic și încă o penalizare de 0,1 pentru o ieșire imaginară de pe covor.

Antrenoarea Sabrinei a contestat penalizarea de la dificultate, însă arbitrele au decis să respingă cererea. În ceea ce privește depunctarea pentru că ar fi pășit în afara covorului, imaginile dezvăluite și analizate inclusiv de americani au arătat că gimnasta din România nu s-a aflat niciodată cu piciorul în afara covorului.

În aceste condiții, este evident pentru toată lumea că Sabrina Voinea ar fi încheiat pe locul trei dacă arbitrele n-ar fi greșit în defavoarea ei, deoarece dacă măcar una dintre erori n-ar fi existat, atunci gimnasta din România ar fi primit nota 13,800 și ar fi încheiat peste Jordan Chiles (13,766 după ce a făcut la rândul ei contestație, că în primă fază primise 13,666).

În ciuda faptului că lucrurile sunt mai mult decât evidente, Jordan Chiles refuză să accepte că s-a aflat în mod nemeritat pe ultima treaptă a podiumului, după cum o arată reacția sa pe rețelele de socializare.

"Cuvintele nu pot exprima cât de mândră sunt de mine… a fost o experiență uimitoare, iar fata voastră este acum o medaliată individuală!

Vă mulțumesc tuturor pentru iubirea și sprijinul vostru, apreciez cu adevărat! Gimnastica mea vorbește mai tare decât cuvintele multor oameni… am reușit!", a scris Jordan Chiles pe contul ei de social media.

Sabrina Voinea își va căuta dreptatea la TAS

Fosta gimnastă Camelia Voinea, mama şi antrenoarea Sabrinei Maneca-Voinea, a declarat, marţi că intenţionează să conteste la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) decizia arbitrelor din finala de la sol de luni, prin care fiica sa a pierdut medalia de bronz.

Ea s-a arătat încrezătoare că medalia va putea fi "recuperată".

"Bineînţeles, vrem să mergem şi la TAS, şi la Protecţia copilului, la tot ce înseamnă dreptate, pentru că este un copil care a fost nedreptăţit. O să ajung şi la psiholog, pentru că nu mi se pare normal să dai într-un copil de 17 ani care doreşte să aducă României şi gimnasticii româneşti rezultate şi să muncească pentru România şi să nu fie răsplătită ca atare. Eu am peste 100 de imagini în telefon, prin care vom demonstra că nu avea de ce să îşi ia penalizarea asta de 0,1. Şi aceeaşi anchetă au făcut-o şi americanii. Mihai Covaliu şi Nadia Comăneci sunt alături de noi şi le mulţumesc pentru ajutor, pentru că sunt alături de sportul românesc, sunt nişte oameni demni. Aseară am crezut că nu avem şanse să recuperăm medalia, dar dimineaţă am început să sper, pentru că s-a făcut expertiză la NBC şi peste tot. Probabil că şi COSR va face plângere către TAS, nu stăm, ne dorim ca această medalie să revină României, pentru că acolo este locul ei, la gâtul Sabrinei. Cu acea zecime este clar că acea medalie ar fi revenit Sabrinei", a spus Camelia Voinea.