Ioana Vrînceanu și Roxana Anghel, primele declarații după ce au cucerit argintul la JO 2024: ”Nu mi-a fost niciodată atât de rău!”

Corespondență din Paris de la Violeta Colgiu și Iulian Nedelcu (Pro TV)

Echipajul României s-a clasat pe locul al doilea, în spatele olandezelor Ymkje Clevering și Veronique Meester (6:58,67) și în fața australiencelor Jess Morrison și Annabelle McIntyre (7:03,54).

Ioana Vrînceanu și Roxana Anghel, primele declarații după ce au cucerit argintul la Jocurile Olimpice

La scurt timp după ce au cucerit medalia de argint, Ioana Vrînceanu și Roxana Anghel au oferit primele declarații.

Cele două sportive au mărturisit că, deși este din argint, medalia câștigată la Paris valorează cât una de aur și au explicat cum au reușit revenirea superbă care le-a adus pe podiumul olimpic.

”E o medalie foarte frumoasă, muncită și ne bucurăm extrem de mult. Am așteptat-o foarte mult, nu ne așteptam, speram să fim pe trei, ne știam adversarele, am tras până la ultima lovitură pentru ea, valorează cât un aur pentru noi. Nu știm cum s-a văzut din exterior, am încercat să facem cursa noastră, să nu ne luăm după celelalte adversare, să fim cu capul în barcă și să știm pe ultima parte când să luptăm.

A contat să fim lucide, să rămânem relaxate și să știm ce avem noi de făcut. Nu ne-am gândit ce urmează după Tokyo, eu am concurat în barca de 8+1, am venit pe locul șase, a fost un rezultat dur, dar cred că aveam nevoie de acel rezultat ca să pot câștiga acum această medalie”, a spus Ioana Vrînceanu.

Totodată, Roxana Anghel a precizat că la finalul probei, atât ea, cât și Vrînceanu au fost epuizate și a povestit că i s-a făcut rău imediat după ce au trecut linia de sosire.

”Este o medalie foarte puternică, valorează cât un aur, chiar dacă este un argint. Pe podium ne-am simțit cele mai bune din lume, chiar dacă aveam argintul la gât. Nu mi-a fost rău la nicio cursă cum mi-a fost acum. Am dat chiar ultima suflare din mine”, a adăugat și Roxana Anghel.