Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc au câştigat medaliile de argint în proba de dublu vâsle feminin, categorie uşoară, în timp ce a doua medalie de argint le-a revenit canotoarelor Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel la dublu rame feminin.

România are un bilanţ de cinci medalii, două de aur, două de argint şi una de bronz. Aur au câştigat înotătorul David Popovici la 200 metri liber şi canotorii Andrei Cornea şi Marian Enache la dublu vâsle masculin, argintul a fost obţinut de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş la dublu vâsle feminin, de Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel la dublu rame feminin şi de Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc la dublu vâsle feminin, categorie uşoară, în timp ce bronzul a fost cucerit de David Popovici la 100 metri liber.

"Da, putem să spunem că este un vis împlinit, am muncit mult pentru această medalie. Părea imposibilă acum două luni, dar am avut nişte antrenamente grele pot să spun şi se pare a fost concursul nostru şi am reuşit să câştigăm o medalie", a declarat Ioana Vrînceanu.

"Am simţit tribuna de la 1.000 m, la niciun alt concurs nu a fost tribună atât de lungă. De obicei tribuna este pe ultimii 250 m acum de la 1.000 m lumea începea să ţipe să urle, dar nu ne-am lăsat deconcentrate de acest lucru. Am ştiut că pe ultimii metri avem de urcat. Le mulţumim tuturor care au fost alături de noi pentru că la fiecare colţ de tribună era câte un steag al României. Le mulţumim mult pentru că ne susţin indiferent de rezultat. I-am văzut după cursă pentru că în timpul cursei nu scoatem capul din barcă. Chiar dacă Ioana pare că se uită după adversari, este doar felul ei de a atrage", a comentat și Roxana Anghel.