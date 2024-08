Criticile Sandrei Izbașa le-au atras atenția britanicilor, după controversele de la JO 2024: ”Nu ar fi prima care sugerează asta!”

Imediat după finalul probei, Bărbosu, în vârstă de 17 ani, părea că și-a asigurat locul pe podium și a ridicat drapelul României.

Ce au scris britanicii după reacția vehementă a Sandrei Izbașa

Două minute mai târziu, juriul a admis contestația depusă de americanca Jordan Chiles, care a obținut un punctaj de 13.766 și a trecut în fața sportivei noastre, care a rămas cu punctajul de 13.700. În același timp, Sabrina Voinea a fost depunctată pentru o greșeală inexistentă, iar contestația depusă de ea a fost respinsă.

Această situație a stârnit o mulțime de reacții, iar printre cele care și-au arătat dezamăgirea vis-a-vis de situația româncelor din finala la sol a fost Sandra Izbașa.

”Îmi răsună mai viu ca oricând cuvintele pe care antrenorii ni le repetau aproape zilnic în sala de antrenament.

’Voi, ca românce, trebuie să fiți mai mult decât perfecte pentru a nu lăsa cuiva loc de interpretări!’

Și iată...Se adeverește încă o dată! Fetelor, capul sus și spatele drept! Credeți în continuare în visurile voastre! Hai ROMÂNIA!”, a scris Sandra Izbașa pe Instagram.

Postarea făcută de dubla campioană olimpică a fost distribuită de Ana Bărbosu pe conturile de socializare, iar presa britanică a considerat gestul sportivei de la Jocurile Olimpice de la Paris o acuzație a faptului că sportivele din România sunt discriminate.

”Bărbosu nu s-a plâns personal de acea decizie, dar a distribuit o postare cu criticile unei legende din gimnastica românească, care sugerează că sportivele americane au fost favorizate. (...)

Rămâne neclar dacă Sandra Izbașa a sugerat că Team SUA a beneficiat de favoritism, dar nu ar fi prima care sugerează acest lucru”, au scris britanicii de la Daily Mail.

Ce a spus Ana Maria Bărbosu după ce i-a fost ”furată” medalia de bronz

”Mi-este ruşine pentru că am mai şi urcat acolo sus. Îmi pare rău, pentru că aş fi putut duce din nou România pe podium la gimnastică. A fost... Stați să-mi aleg cuvintele. A fost o finală la care nu mă aşteptam. În primul rând am plâns două zile încontinuu până acum pentru că am ajuns în finală şi m-am gândit că mai bine plâng înainte de finală... și când am văzut că am făcut cel mai bun exercițiu de la această competiție, am fost foarte mândră de mine.

Sunt dezamăgită de această decizie şi ştiu în inima mea că am făcut tot ce am putut. Ştiu că primul rezultat a fost... Nu vreau să trec peste calculele arbitrelor, dar ce este în inima mea este în inima mea şi vă dați seama că mi-aş fi dorit mai mult să fie România pe locul trei decât tot America”, a declarat Ana Maria Bărbosu.