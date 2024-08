Ana Bărbosu a izbucnit în lacrimi, după ce i s-a "furat" bronzul la sol: "Am plâns două zile"

Printre lacrimi, Bărbosu și-a arătat dezamăgirea. Gimnasta a fost mulțumită de exercițiile prestate și a ales să nu conteste deciziile arbitrilor.

Ana Bărbosu: "Am plâns două zile!"

După ce s-au afișat notele finale, Bărbosu, în vârstă de 17 ani, părea că și-a asigurat locul pe podium, bucurându-se de performanța sa. Totuși, Jordan Chiles a depus o contestație care a dus la creșterea notei sale de la 13.666 la 13.766. Contestația a devastat-o pe Bărbosu, care avea 13.700.

„Mi-este ruşine pentru că am mai şi urcat acolo sus. Îmi pare rău, pentru că aş fi putut duce din nou România pe podium la gimnastică. A fost... Stați să-mi aleg cuvintele. A fost o finală la care nu mă aşteptam. În primul rând am plâns două zile încontinuu până acum pentru că am ajuns în finală şi m-am gândit că mai bine plâng înainte de finală... și când am văzut că am făcut cel mai bun exercițiu de la această competiție, am fost foarte mândră de mine”, a declarat Ana Maria Bărbosu.

„Sunt dezamăgită de această decizie şi ştiu în inima mea că am făcut tot ce am putut. Ştiu că primul rezultat a fost... Nu vreau să trec peste calculele arbitrelor, dar ce este în inima mea este în inima mea şi vă dați seama că mi-aş fi dorit mai mult să fie România pe locul trei decât tot America", a adăugat Bărbosu.

Ana Maria Bărbosu s-a clasat pe locul patru la sol, iar colega sa, Sabrina Maneca-Voinea, s-a clasat pe locul cinci. Maneca-Voinea a făcut și ea contestație pentru nota primită (13.700), dar aceasta a fost respinsă.

Medalia de aur în finala la sol a fost câștigată de brazilianca Rebeca Andrade, cu o notă de 14.166, argintul a revenit americancei Simone Biles (14.133). Pentru Andrade, aceasta este a doua medalie de aur din carieră, după cea obținută la sărituri în 2021.

România nu a mai obținut o medalie olimpică la gimnastică artistică din 2012, când Sandra Izbașa a câștigat aurul la sărituri, Cătălina Ponor a cucerit argintul la sol, iar echipa feminină a României a luat bronzul.

La această ediție a Jocurilor Olimpice, echipa feminină de gimnastică a României a revenit după 12 ani, clasându-se pe locul 7 în finala pe echipe. La individual compus, Ana Maria Bărbosu s-a clasat pe locul 17, Amalia Ghigoarță pe locul 22, iar Sabrina Maneca-Voinea pe locul 8 la bârnă și pe locul 5 la sol.