”Complet inacceptabil!” Încă o gimnastă a avut o reacție dură după ce TAS a decis că medalia de bronz îi aparține Anei Bărbosu

Instanța de la Lausane a ajuns la concluzia că acea contestație depusă de Jordan Lee, care i-a săltat punctajul la 13.766, nu este validă, deoarece a fost depășit cu patru secunde termenul regulamentar de un minut în care ultima participantă la probă poate contesta scorul arbitrilor.

Sunisa Lee, reacție vehementă după verdictul TAS în privința lui Jordan Chiles

Astfel, lui Chiles i se va reinstitui scorul de 13.666, ceea ce înseamnă că Ana Bărbosu va trece pe locul trei, iar americanca va încheia pe locul cinci, în spatele Sabrinei Maneca-Voinea. Jurații TAS au respins apelul Sabrinei Bărbosu, care în finala la sol a fost depunctată pentru o greșeală inexistentă.

Sunisa Lee, una dintre medaliatele olimpice la gimnastică ale Statelor Unite ale Americii, a reacționat după ce TAS a decis că Jordan Chiles trebuie să îi cedeze medalia de bronz Anei Maria Bărbosu.

Gimnasta a distribuit comunicatul semnat de Federația de Gimnastică din SUA și Comitetul Olimpic și Paralimpic din SUA și a adăugat un mesaj în care și-a exprimat nemulțumirea față de verdictul instanței de la Lausanne, despre care consideră că a dezavantajat-o pe Jordan Chiles.

”Toată această discuție despre sportivă, dar care este treaba cu judecătorii? Este complet inacceptabil, îngrozitor. Sunt extrem de dezamăgită pentru ceea ce s-a întâmplat cu Jordan.

Îți sunt alături pentru totdeauna, Jo. Ai toată aprecierea mea și tu vei fi întotdeauna o campioană olimpică”, a scris Sunisa Lee pe Instagram.

La Jocurile Olimpice de la Paris, Sunisa Lee a cucerit trei medalii: una de aur la proba pe echipe și două de bronz, la individual compus și la paralele.

Ce a spus Ana Bărbosu după verdictul TAS

”Am primit această veste înconjurată de părinți. Eram în sufragerie și am văzut că după ora 19 o să fie dat un verdict. Nici măcar nu am știut cum să reacționez. M-a sunat antrenorul meu de club și m-a întrebat dacă am văzut. Nu am știu despre ce vorbește. M-a felicitat și atunci am realizat ce decizie s-a luat.

A fost o medalie chiar mult mai muncită de data asta. Fără sprijinul antrenorilor, au venit cu această idee de a contesta decizia finală și fără sprijinul Federației, fără toate persoanele, avocații care au știut cum să pună problema, nu ar fi fost posibilă această medalie.

Sărbătoresc împreună cu familia. E devreme spus că m-am liniștit. Ultimele zile nu au fost chiar liniștite. Am stat ca pe ace. Nu eram atât de convinsă că eu pot să ajung pe podiumul olimpic.

Modul în care s-a desfășurat această încununare cu medalia o să facă mult mai memorabil acest moment”, a spus Ana Maria Bărbosu, conform Euronews.