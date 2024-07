Cine e principalul adversar al lui David Popovici din finala 100 metri liber. A doborât recordul stabilit chiar de român 

Sportivul nostru, legitimat la CS Dinamo, a obținut al cincilea timp din semifinalele 100 metri liber, 47:66. Seria în care a concurat David Popovici a fost câștigată de chinezul Zhanle Pan, cu timpul de 47.21, urmat de australianul Kyle Chalmers (47.58), ungurul Nandor Nemeth (47.61) și francezul Maxime Grousset (47.63).

Britanicul Matt Richards, care a pierdut aurul la 200 de metri în fața lui Popovici cu doar două sutimi, nu a reușit să se califice în finala probei de 100 de metri liber.

Zhanle Pan are record mondial la 100 metri liber

Referitor la sportivul din China, principalul adversar al lui David Popovici în finală, el are un an de grație, iar în 2024 chiar a reușit să doboare recordul la 100 de metri. La începutul acestui an, Pan Zhanle a bifat un nou record mondial la 100 metri liber, deţinut chiar de David Popovici, în cadrul Campionatelor Mondiale de Nataţie de la Doha.

El a îmbunătăţit, astfel, cu şase sutimi de secundă precedentul record, stabilit de român la Campionatele Europene din 2022, care au avut loc la Roma (46.86).

Recordul lui David Popovici a fost îmbunătățit de chinez în cadrul probei de ștafetă de 4x100 m liber.

"Nu am căutat să stabilesc un nou record. Pur și simplu s-a întâmplat. Am fost concentrat pe mine și pe evoluția mea. Nu sunt atât de dornic să dobor recorduri, știu ceea ce pregătesc la antrenamente.

Pentru mine, următorul obiectiv este să înot și mai rapid, mi-ar plăcea să păstrez cât mai mult acest record. Nu știu cât de rapid pot să fiu, pentru că nu există limite, dar pot mai bine", a declarat sportivul din China, după ce stabilea recordul.

Zhanle Pan, campion mondial în 2024, la 100 metri liber

Tot în acest an, chinezul a câștigat proba de 100 de metri stil liber de la Campionatele Mondiale din 2024 de la Doha, Qatar. În același timp, este deținătorul recordului asiatic la 100 de metri liber, din luna mai a anului 2023.

Tot în 2023, publicația de specialitate SwimSwam l-a descris pe Zhanle Pan ca fiind primul înotător din istorie care a avut trei realizări de anvergură: sub 22 de secunde la 50 de metri liber, sub 47 de secunde la 100 metri liber și sub 22 de secunde, 1:45 mai exact, la 200 metri liber.

Zhanle Pan are 1.89 m.

