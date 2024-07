În timp ce alți artiști, precum Lady Gaga și Aya Nakamura, și-au preînregistrat prestațiile pentru a evita problemele tehnice, Celine Dion a optat să cânte live, potrivit directorului muzical al evenimentului, Victor Le Masne, scrie News.ro.

Directorul ceremoniei, Thomas Jolly, a menționat că au fost pregătiți să difuzeze versiunea lui Édith Piaf dacă starea de sănătate a lui Celine Dion, care suferă de sindromul persoanei rigide, nu i-ar fi permis să cânte. Cu toate acestea, Celine Dion a reușit să își susțină live prestația, ceea ce a marcat o revenire spectaculoasă pe scenă după o perioadă îndelungată de absență de aproximativ patru ani.

"Am planificat acest lucru, dar ea chiar a cântat", a spus directorul muzical al ceremoniei de deschidere.

"Dorinţa pentru ea a fost imediată. Am fost avertizaţi cu privire la starea ei de sănătate. Dar aveam posibilitatea, dacă ea nu era acolo, să difuzăm versiunea lui Édith Piaf", a adăugat Thomas Jolly, directorul ceremoniei, pentru Ouest France.

Céline Dion has a rare autoimmune neurological disorder that causes muscle stiffness called stiff person syndrome. There is no treatment and she has not performed in 4 years. She just opened the Olympics with this stunning performance. Magnifique. pic.twitter.com/NAkgAJ6wIZ