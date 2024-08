Anunțul IOC după decizia TAS în privința Anei Bărbosu! Unde poate avea loc ceremonia de înmânare a medaliei de bronz

Comitetul Olimpic Internațional a anunțat că se pregătește ”transferul” medaliei de bronz din proba la sol de la Jocurile Olimpice pentru Ana Maria Bărbosu.

Forul internațional a transmis că se află în permanentă legătură cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român pentru a discuta despre modul în care gimnasta română își va primi medalia. De altfel, IOC ține legătura și cu Comitetul Olimpic și Paralimpic al SUA pentru predarea medaliei de bronz.

”Comitetul Olimpic Internațional va reloca medalia de bronz Anei Bărbosu (România). Suntem în legătură cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român pentru a pune la punct ceremonia de relocare și cu Comitetul Olimpic și Paralimpic al Statelor Unite ale Americii în ceea ce privește returnarea medaliei de bronz”, a anunțat IOC.

IOC in a statement via email: “The IOC will reallocate the bronze medal to Ana Barbosu (Romania). We are in touch with the NOC of Romania to discuss the reallocation ceremony and with USOPC regarding the return of the bronze medal.”

— Emily Giambalvo (@EmilyGiam) August 11, 2024

Din sursele PRO TV și Sport.ro, Ana Maria Bărbosu își poate primi medalia de bronz într-o ceremonie la Lausanne.

TAS a decis: Ana Maria Bărbosu câștigă medalia de bronz

Pe 5 august, în finala de la sol, Ana Bărbosu a fost pentru scurt timp medaliată cu bronz, însă americanca Jordan Chiles a depus contestaţie şi i s-a mărit nota, de la 13,666 la 13,766 astfel că a terminat pe poziţia a treia. Sabrina Maneca-Voinea a făcut şi ea contestaţie pentru nota primită (13,700), dar aceasta a fost respinsă.

FRG și COSR au acuzat faptul că acea contestație depusă de americancă a fost făcută după expirarea termenului regulamentar, iar TAS i-a dat câștig de cauza Anei Maria Bărbosu, în timp ce memoriul depus de Sabrina Voinea a fost respins.

În urma deciziei TAS, Ana Maria Bărbosu încheie pe 3, cu 13,700, Sabrina Maneca-Voinea ocupă locul 4, cu 13,700, iar americanca Jordan Chiles va ocupa locul 5, cu 13,666.